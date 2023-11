Drei Monate nach dem Großbrand in Durach: Könnten auch andere Hallen zur Gefahr werden?

Überreste erinnern noch an die Brandnacht in Weidach. Fragen zu Kosten, Versicherung und dem Brandschutz in benachbarten Lagerhallen beschäftigen die Nachbarn.

25.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Trauben und Gemüse aus dem eigenen Garten haben sie lieber nicht gegessen, erzählen Eheleute aus Weidach - sie leben direkt neben dem Grundstück, auf dem im August eine große Lagerhalle abgebrannt ist. "Uns wurde zwar versichert, dass Abwaschen reicht, aber getraut haben wir uns trotzdem nicht, aus Angst, der Rauch könnte doch giftiger gewesen sein, als festgestellt", erzählt der Anwohner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.