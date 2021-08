Viele Touristen sind aktuell zu Gast in Kempten. Was sie ihren Lieben aus dem Urlaub im Allgäu mitbringen und worauf die Souvenir-Geschäfte in der Stadt setzen.

21.08.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Einen kleinen Eiffelturm aus Paris als Schlüsselanhänger, ein Stück Berliner Mauer aus der Hauptstadt – aber was bringen Urlauber ihren Lieben aus Kempten mit?