Das war das Großfeuerwerk in Haldenwang - Bilder aus der Silvesternacht

Die Allgäuer Gemeinde Haldenwang begrüßte das Jahr mit einem Großfeuerwerk für alle. Hier gibt es die Bilder aus der Silvesternacht.

01.01.2023 | Stand: 13:14 Uhr

Haldenwang leuchtet – und wie: Das Jahr 2023 fängt spektakulär an - zumindest in Haldenwang, denn dort gab es diesmal ein zentrales Feuerwerk. Hintergründe zum Großfeuerwerk in Haldenwang finden Sie hier.