Das war das Jahr 2021 in Kempten und dem Altlandkreis

Das Jahr neigt sich dem Ende zu - einige Impressionen aus 2021: Das geschah in Kempten und dem Altlandkreis.

31.12.2021 | Stand: 07:50 Uhr

Die Corona-Pandemie hat das Jahr 2021 überschattet. Doch es gab in Kempten und Umgebung auch zahlreiche schöne, lustige und kuriose Nachrichten, die mit dem Virus so gar nichts zu tun hatten. Ein Rückblick in Bildern auf manches Ereignis, das womöglich bereits in Vergessenheit geraten ist:

Bilderstrecke

Das war das Jahr 2021 in Kempten und dem Alt-Landkreis

1 von 17 Das Corona-Virus bestimmt auch Anfang des Jahres das Leben der Gesellschaft: In der Klosterkirche St. Anton wird ein Gottesdienst mit Abstandsregel gefeiert. Bild: Ralf Lienert Das Corona-Virus bestimmt auch Anfang des Jahres das Leben der Gesellschaft: In der Klosterkirche St. Anton wird ein Gottesdienst mit Abstandsregel gefeiert. Bild: Ralf Lienert 2 von 17 Eine andere Facette der Pandemie: Durch die Besuchsbeschränkungen in den Kliniken erleben Babys auf den Wochenbettstationen einen viel ruhigeren Start ins junge Leben. Auch klappt es mit dem Stillen besser. Bild: Ralf Lienert Eine andere Facette der Pandemie: Durch die Besuchsbeschränkungen in den Kliniken erleben Babys auf den Wochenbettstationen einen viel ruhigeren Start ins junge Leben. Auch klappt es mit dem Stillen besser. Bild: Ralf Lienert 3 von 17 Der 36. Kemptener Jazzfrühling findet trotz Corona statt, jedoch nur als Streaming-Konzerte ohne Publikum. Hier das Konzert des Leo-Betzl-Trios im leeren Stadttheater. Bild: Matthias Becker Der 36. Kemptener Jazzfrühling findet trotz Corona statt, jedoch nur als Streaming-Konzerte ohne Publikum. Hier das Konzert des Leo-Betzl-Trios im leeren Stadttheater. Bild: Matthias Becker 4 von 17 In der Freinacht stellen ein paar Duracher Feuerwehrler ohne großes Tamtam einen zwölf Meter langen Maibaum auf. Geschmückt ist der Baum mit von Kindern bemalten Schildern. Bild: Matthias Becker In der Freinacht stellen ein paar Duracher Feuerwehrler ohne großes Tamtam einen zwölf Meter langen Maibaum auf. Geschmückt ist der Baum mit von Kindern bemalten Schildern. Bild: Matthias Becker 5 von 17 Der Altusrieder Gemeinderat hat mit seinem Votum für den neuen Feneberg-Markt am östlichen Ortsrand eine Entscheidung getroffen. Der jetzige Feneberg in der Ortsmitte ist dann Geschichte. Bild: Matthias Becker Der Altusrieder Gemeinderat hat mit seinem Votum für den neuen Feneberg-Markt am östlichen Ortsrand eine Entscheidung getroffen. Der jetzige Feneberg in der Ortsmitte ist dann Geschichte. Bild: Matthias Becker 6 von 17 Das Hildegardis-Gymnasium wurde saniert. Doch auch sonst ist einiges los: In einer Pop-up-Park-Aktion heißt es Grün statt Grau und Park statt Parkplatz. Statt parkender Autos lernen nun die Schüler auf dem frei gewordenen Platz. Bild: Matthias Becker Das Hildegardis-Gymnasium wurde saniert. Doch auch sonst ist einiges los: In einer Pop-up-Park-Aktion heißt es Grün statt Grau und Park statt Parkplatz. Statt parkender Autos lernen nun die Schüler auf dem frei gewordenen Platz. Bild: Matthias Becker 7 von 17 Beim Storchenpaar hat es im Sommer 2021 endlich mit dem Nachwuchs geklappt. Nach Angaben eines Vogelkundlers war das in Kempten zuletzt vor über 100 Jahren der Fall. Wir baten die Leserinnen und Leser der Allgäuer Zeitung einen Namen auszuwählen. Sie entschieden sich für „Kempi“. Bild: Ralf Lienert Beim Storchenpaar hat es im Sommer 2021 endlich mit dem Nachwuchs geklappt. Nach Angaben eines Vogelkundlers war das in Kempten zuletzt vor über 100 Jahren der Fall. Wir baten die Leserinnen und Leser der Allgäuer Zeitung einen Namen auszuwählen. Sie entschieden sich für „Kempi“. Bild: Ralf Lienert 8 von 17 Vögel sorgten auch in Altusried für Schlagzeilen. Dort will ein Anwohner vor Gericht erzwingen, dass die Maibaum-Tradition ein Ende hat. Der Grund: Zugvögel machen es sich im Wipfel des Baumes gemütlich und deren Hinterlassenschaften sollen das Haus des Nachbarn verunreinigen. Zuletzt geriet das Verfahren ins Stocken, da sich kein Gutachter fand, der den Fall untersuchen könnte. Bild: Matthias Becker Vögel sorgten auch in Altusried für Schlagzeilen. Dort will ein Anwohner vor Gericht erzwingen, dass die Maibaum-Tradition ein Ende hat. Der Grund: Zugvögel machen es sich im Wipfel des Baumes gemütlich und deren Hinterlassenschaften sollen das Haus des Nachbarn verunreinigen. Zuletzt geriet das Verfahren ins Stocken, da sich kein Gutachter fand, der den Fall untersuchen könnte. Bild: Matthias Becker 9 von 17 Sommer, Sonne, Baden! Und das Beste: die Badeinseln auf dem Niedersonthofener See dürfen bleiben. Die Versicherung der Gemeinde Waltenhofen hat das OK gegeben. Bild: Matthias Becker Sommer, Sonne, Baden! Und das Beste: die Badeinseln auf dem Niedersonthofener See dürfen bleiben. Die Versicherung der Gemeinde Waltenhofen hat das OK gegeben. Bild: Matthias Becker 10 von 17 Sie scheint unaufhaltbar: Die Kemptenerin Tina Ding (14) hat bei der Bundesrunde der Mathe-Olympiade Platz 1 belegt. Bereits im Vorjahr schaffte sie es, wie berichtet, bayernweit auf Platz 1. Aufgrund ihres Alters durfte sie sich aber erst in diesem Jahr auch bundesweit messen – und sicherte sich glatt einen ersten Platz. Bild: Martina Diemand Sie scheint unaufhaltbar: Die Kemptenerin Tina Ding (14) hat bei der Bundesrunde der Mathe-Olympiade Platz 1 belegt. Bereits im Vorjahr schaffte sie es, wie berichtet, bayernweit auf Platz 1. Aufgrund ihres Alters durfte sie sich aber erst in diesem Jahr auch bundesweit messen – und sicherte sich glatt einen ersten Platz. Bild: Martina Diemand 11 von 17 Das erste Theaterstück für Frauchen, Herrchen, Struppi, Elwood oder Strolchi: Auf der Burghalde wird das Stück "Kleines Konversationslexikon für Haushunde" gezeigt. Sehr zur Freude der zahlreich erschienenen Hunde. Bild: Matthias Becker Das erste Theaterstück für Frauchen, Herrchen, Struppi, Elwood oder Strolchi: Auf der Burghalde wird das Stück "Kleines Konversationslexikon für Haushunde" gezeigt. Sehr zur Freude der zahlreich erschienenen Hunde. Bild: Matthias Becker 12 von 17 Die Kindertagesstätte Kieselstein auf der Ludwigshöhe wird feierlich eröffnet. Bild: Ralf Lienert Die Kindertagesstätte Kieselstein auf der Ludwigshöhe wird feierlich eröffnet. Bild: Ralf Lienert 13 von 17 Das höchste Holzhaus des Allgäus steht im Kemptener Schwalbenweg. Bauherr ist die Sozialbau, es entstehen 21 Mietwohnungen. Bild: Ralf Lienert Das höchste Holzhaus des Allgäus steht im Kemptener Schwalbenweg. Bauherr ist die Sozialbau, es entstehen 21 Mietwohnungen. Bild: Ralf Lienert 14 von 17 Bis ins Finale hat sie es geschafft: Karen Fritzenschaft aus Kempten hat bei der Wahl "Miss 50plus Germany" mitgemacht, sich gegen 2000 Bewerberinnen durchgesetzt und ist unter den zehn Besten gelandet. Bild: Matthias Becker Bis ins Finale hat sie es geschafft: Karen Fritzenschaft aus Kempten hat bei der Wahl "Miss 50plus Germany" mitgemacht, sich gegen 2000 Bewerberinnen durchgesetzt und ist unter den zehn Besten gelandet. Bild: Matthias Becker 15 von 17 Statt Allgäuer Festwoche "Sommer im Stadtpark": Die Menschen nehmen das Ersatzprogramm gerne an wie hier das Konzert von "Soultrouble & The Heavy Horns" auf der Kulturbühne. Bild: Matthias Becker Statt Allgäuer Festwoche "Sommer im Stadtpark": Die Menschen nehmen das Ersatzprogramm gerne an wie hier das Konzert von "Soultrouble & The Heavy Horns" auf der Kulturbühne. Bild: Matthias Becker 16 von 17 Der Ortskern von Waltenhofen entwickelt sich: Das Gesundheitsforum Waltenhofen öffnet im Herbst seine Pforten. Bild: Kerstin Futschik Der Ortskern von Waltenhofen entwickelt sich: Das Gesundheitsforum Waltenhofen öffnet im Herbst seine Pforten. Bild: Kerstin Futschik 17 von 17 Ein Stück Normalität und Freiheit: Anfang Oktober startet im Parktheater die erste Party nach langer Corona-Pause. Voraussetzung fürs Feiern damals: eine verschärfte 3G-Regel. Rein darf nur, wer vollständig gegen Corona geimpft, genesen oder per PCR-Nachweis negativ auf das Virus getestet ist. Bild: Ralf Lienert Ein Stück Normalität und Freiheit: Anfang Oktober startet im Parktheater die erste Party nach langer Corona-Pause. Voraussetzung fürs Feiern damals: eine verschärfte 3G-Regel. Rein darf nur, wer vollständig gegen Corona geimpft, genesen oder per PCR-Nachweis negativ auf das Virus getestet ist. Bild: Ralf Lienert 1 von 17 Das Corona-Virus bestimmt auch Anfang des Jahres das Leben der Gesellschaft: In der Klosterkirche St. Anton wird ein Gottesdienst mit Abstandsregel gefeiert. Bild: Ralf Lienert Das Corona-Virus bestimmt auch Anfang des Jahres das Leben der Gesellschaft: In der Klosterkirche St. Anton wird ein Gottesdienst mit Abstandsregel gefeiert. Bild: Ralf Lienert

Noch mehr Rückblick gefällig? Denn lesen Sie auch: