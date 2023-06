DAV Kempten: Wie lief der Start des Bergbus-Angebots am Wochenende?

Erstmals fuhr der DAV-Bergbus von Kempten zu den Hörnerdörfern. Der Alpenverein will mit dem Angebot eine attraktive Alternative zum eigenen Auto bieten.

05.06.2023 | Stand: 15:11 Uhr

Am Wochenende war Startschuss für das Bergbus-Projekt des DAV Allgäu-Kempten. Der Verein bietet Busfahrten zu Bergsportzielen südlich von Kempten. Projektleiter Jeremy Kittler berichtet, wie es gelaufen ist.

Wie lief das erste Wochenende mit dem DAV-Bergbus?

Jeremy Kittler: Bis auf kleinere Startschwierigkeiten lief der Auftakt gut, die Busse waren pünktlich. Die Fahrt am Samstag mussten wir absagen, da sich nur drei Personen angemeldet hatten. Am Sonntag fuhren wir mit neun Gästen die Linie „Hörnerdörfer“.

Jeremy Kittler, Projektleiter Bergbus beim DAV Allgäu-Kempten Bild: Matthias Keller/DAV

Welche Lehren ziehen der DAV Allgäu-Kempten aus dem ersten Bergbus-Wochenende?

Kittler: Nach der ersten Fahrt werden Fahrpläne vereinzelt um ein, zwei Minuten korrigiert und die Lage von Haltestellen optimiert. Ob wir mehr Werbung machen, entscheidet sich noch. Wir setzen auch auf Mundpropaganda. Uns ist klar, dass es Zeit braucht, bis sich so ein Angebot etabliert. Immerhin war 60 Jahre lang alles aufs Auto ausgelegt.

Wie geht es weiter mit dem DAV Bergbus?

Kittler: Kommenden Samstag fahren wir an die Nagelfluhkette, am Sonntag in den Bregenzerwald.

Detailliertere Infos, Anmeldung etc finden Sie hier