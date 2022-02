500 Menschen zeigen bei Kundgebung in Kempten Solidarität mit der Ukraine

Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle appelliert an die freiheitlichen Werte in einem geeinten Europa. Er verspricht: „Wir werden helfen, wo es nötig ist.“

Es war nur ein Wort, das Oksana Schmidt-Folgmann mit tränenerstickter Stimme nach den Worten des Kemptener Oberbürgermeisters sagte: Danke. Denn Thomas Kiechle beschwor nicht nur eine „uneingeschränkte Solidarität“ mit den Menschen in der Ukraine. Er versprach auch vor etwa 500 Menschen: „Wir werden helfen, wo es nötig ist, und treten ein für die freiheitlichen Werte in Europa.“

Den Angriff Russlands auf die Ukraine bezeichnet Kiechle während einer Kundgebung am Freitag auf dem Hildegardplatz als Bruch mit den Völkerrecht: „Unrecht bleibt Unrecht und Gewalt bleibt Gewalt, ganz gleich wie man sie weltanschaulich zu begründen sucht.“ Es könne keinen Rückschritt in die Politik des vergangenen Jahrhunderts geben mit dem Überrollen von Nationalstaaten. Politik müsse Lösungen am Verhandlungstisch finden, nicht in kriegerischen Auseinandersetzungen.

Plakate auf dem Hildegardplatz in Kempten mahnen "1. Kriegstag: 137 Tote" und fordern "Stop Putin"

Mit Plakaten wie „Stop Putin“ oder „1. Kriegstag: 137 Tote“ machen viele unter den Zuhörern deutlich, welche Gefühle sie derzeit beherrschen: Entsetzen, Enttäuschung, Wut, aber vor allem Angst. Die hat auch Schmidt-Folgmann. Denn ihre Familie in der Ukraine sitzt im Luftschutzbunker, weiß nicht, wo sie sicher ist. Auch Mutter und Schwester von Natalia Heninger, die mit ihren Söhnen John und Jack Plakate und Flaggen hochhält, sitzen auf gepackten Taschen zwei Stunden von Kiew entfernt – und warten auf den Einmarsch der Truppen. Ihre Botschaft an Putin ist eindeutig: „Wir wollen keinen Krieg mit Russland.“

Denn wie traumatisierend Krieg sei, hat Novella Deutsch aus Rumänien im Libanon erlebt. Diese Kundgebung als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine hält sie für wichtig, um das Zusammenstehen für Frieden und Freiheit zu zeigen. „Wir wehren uns gegen Krieg als Mittel der Politik eines Einzelnen“, betont denn auch Thomas Kiechle.

Dass die Sehnsucht nach Frieden in jeder Religion Bedeutung habe, sagt Pfarrer Rupert Ebbers für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Und dann zitiert der katholische Priester einen der „glaubwürdigsten Zeugen“ für Krieg und Gewalt, den lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, mit seinem berühmten Gedicht:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

