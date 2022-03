Demo gegen Corona-Demos: Neues Bündnis protestiert erstmals in Kempten

Das Bündnis "Kempten solidarisch!" ist am Samstag erstmals auf die Straße gegangen. Es wirft den Corona-Demonstranten einen "Schulterschluss mit Rechts" vor.

05.03.2022 | Stand: 20:57 Uhr

Erstmals ist am Samstagmittag „Kempten solidarisch!“ auf die Straße gegangen – ein Bündnis gegen die Corona-Demos. Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich etwa 120 Menschen an der Kundgebung vor dem Forum Allgäu.

Bündnis ktitisiert "Montagsspaziergänger"

Wie berichtet, stehen hinter dem Bündnis mehrere Kemptener Organisationen, Parteien und Vereine. Sie kritisieren die Demonstranten der Corona-Proteste, da diese etwa bei dem „Montagsspaziergängen“ in Kauf nehmen würden, Seite an Seite mit Rechten zu marschieren. Zu Beginn der Veranstaltung hielten die Teilnehmer eine Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine ein. Redner verurteilten den Krieg scharf.

