Familie wird aus Kempten abgeschoben: „Einfach aus dem Leben gerissen“

In Kempten demonstrieren etwa 60 Menschen gegen die Abschiebung einer nigerianischen Familie. Wieso der Fall für Empörung sorgt.

20.06.2023 | Stand: 06:09 Uhr

An die 60 Menschen kamen am Montagnachmittag laut Polizei, um Stellung gegen die Abschiebung der 17-jährigen Victoria, ihrer drei Geschwister sowie ihrer Mutter zu beziehen. Wie berichtet, wurde die Familie nach neun Jahren in Deutschland im Mai eines Nachts abgeholt.

Abschiebung von Familie sorgt in Kempten für Empörung

Kritik üben die Protestierenden unter anderem, weil die Kinder und Jugendlichen in Kempten gut integriert gewesen seien. Victoria stand kurz vor dem Schulabschluss – und hatte eigenen Angaben zufolge einen unterschriebenen Ausbildungsvertrag. Der Fall hat in Kempten für Empörung gesorgt.

Auch Mitglieder des Stadtrats Kempten demonstrieren

Nach Angaben von Protestierenden wären gern noch mehr Menschen gekommen, um ihre Solidarität zu bekunden, konnten aber wegen der frühen Uhrzeit nicht. Der Verein „Flüchtlinge für Flüchtlinge“ fordert, dass die Familie zurückkehren darf. An der Demo nahmen auch Jugendliche teil, die mit Victoria Sport machten. „Ich finde es krass, dass sie aus dem Leben gerissen wurde, aus dem Nichts“, sagte eine 15-Jährige. „Das war ein Schock für mich.“ Auch Mitglieder des Kemptener Stadtrats nahmen an der Kundgebung teil.

