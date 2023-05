Den letzten Weg lebbar machen: Der Hospizverein Kempten feiert Jubiläum

Vor 30 Jahren wurde in Kempten der Hospizverein gegründet. Zehn Jahre später entstand eines der ersten Hospize in Bayern. Gefeiert wird mit Rahmenprogramm.

09.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es waren einige medizinisch Tätige, die sich 1993 aus einem Grund zusammengefunden haben: Sie wollten nicht mehr mitansehen, wie Sterbende in der Klinik ins Badezimmer oder zwischen medizinische Geräte (ab)geschoben wurden. Aus christlicher Verantwortung heraus schlossen sich Dr. Barbara Zagoricnik-Wagner, Prof. Dr. Volker Hiemeyer (mittlerweile verstorben) und Dr. Erich Farkas der Hospizbewegung an und verfolgten konsequent ihr Vorhaben. Der Hospizverein wurde gegründet und zehn Jahre später entstand in Kempten eines der ersten Hospize in Bayern. Heute feiert der Verein sein 30-jähriges Bestehen, das Allgäu-Hospiz gibt es seit 20 Jahren. Ein Anlass, dieses Jubiläum mit verschiedenen Aktionen zu begehen und Interessierten einen Einblick in die Hospizarbeit zu geben.

