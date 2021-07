Der Atem-Experte: Chumba Lama aus Unterschwarzenberg unterrichtet weltweit Atem-Yoga

Ein abenteuerlicher Weg führte den 50-Jährigen aus seinem Geburtsdorf im Himalaya ins Allgäu. Er erklärt, warum richtiges Luftholen so wichtig ist.

Als Chumba Lama die Tür zu seiner Wohnung in Unterschwarzenberg öffnet, bietet er als erstes einen Tee an. Während er in der Küchenzeile werkelt, singt er vor sich hin. Schöne Melodien, die zu dem beeindruckenden Ausblick auf die Zugspitze passen. Man fühlt sich sofort wohl bei diesem Mann aus Nepal, der seit fast 20 Jahren im Allgäu lebt. Manche kennen ihn vielleicht als Sänger bei „Vuimera“ – einem Musikprojekt, das sich besonderen Klängen verschrieben hat. Oder vielleicht vom Weihnachtsmarkt in Kempten, wo er in Nepal gefertigte Schals und Handschuhe verkauft. Aber eigentlich ist der 50-Jährige Experte für Atem-Yoga.