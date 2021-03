Der Inzidenzwert in Kempten steigt: Ab Montag gilt "Click and Meet"

Am Samstag sind die Geschäfte in Kempten noch offen. Wegen zunehmender Corona-Fälle müssen die Kunden aber ab Montag vorab einen Termin ausmachen.

19.03.2021 | Stand: 11:20 Uhr

Der Inzidenzwert in Kempten ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen: Am Freitagmorgen lag er nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 83,9 und damit den vierten Tag in Folge über dem Grenzwert 50. Das hat Folgen für den Einzelhandel - allerdings erst ab Montag.

Kempten lag lange bei einem Inzidenzwert unter 50

Der Inzidenzwert gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen sich hochgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Corona-Virus infiziert haben. Da Kempten lange Zeit unter einer Inzidenz von 50 lag, durften die Geschäfte unter entsprechenden Hygieneauflagen öffnen. Ab kommender Woche gelten laut Stadtverwaltung strengere Regeln, das sieht die bayerische Öffnungsstrategie vor.

So müssen die Kunden künftig vorab einen Termin ausmachen, wenn sie einkaufen gehen wollen. Das gilt freilich nicht für Lebensmittelläden und andere Geschäfte, die Waren für den täglichen Bedarf anbieten und auch während des Lockdowns geöffnet haben durften.

Kempten baut aktuell indes die Testmöglichkeiten in der Stadt aus: Testen statt tanzen - Das Parktheater wird zum Schnelltest-Zentrum.