06.09.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Der Landkreis Oberallgäu sucht wieder Asyl-Unterkünfte. Grund sind zwei Entwicklungen: Viele der in den Jahren 2015 und 2016 geschlossenen Mietverträge laufen demnächst aus und werden nicht verlängert. Außerdem rechnet Heinz-Joachim Pesch, Leiter des Amts für Migration am Landratsamt Oberallgäu, mit steigenden Asylbewerber-Zahlen aufgrund der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan.