Der zauberhafte Sound des Südtirolers Herbert Pixner

Herbert Pixner ist ein Klangmagier. Vor allem mit seiner Diatonischen bringt er Stimmung in die ausverkaufte Big Box in Kempten.

21.11.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die Sieben ist offenbar Herbert Pixners Glückszahl. Seit 17 Jahren tourt seine Band, spielte bisher 1700 Konzerte, davon jetzt das siebte Mal in Kempten. Nein, nicht vor 7000 Fans in der ausverkauften Big Box. „Nur“ 2200 im Parkett und auf der Tribüne waren hin und weg von dieser Musik. „Es freut uns“, sagte der Südtiroler nach dem tango-fetzigen Intro, „dass wir wieder vor“ – Kunstpause – „übervollem Haus spielen dürfen.“ Man lacht und weiß, was Pixner meint: Versehentlich wurde ein Parkett-Block doppelt verkauft, weshalb 200 Besucher mit Galerieplätzen hinter der Tribüne vorlieb nehmen mussten. „Ist mir in 30 Jahren noch nie passiert“, hatte zuvor Veranstalter Albert Seitz ehrlich entsetzt erklärt.

