Die älteste Kemptenerin ist tot: Abschied von Gertraud Führer

10.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Wir mussten einen bewundernswerten Menschen gehen lassen“, schreibt Hannelore Hackner über ihre Mutter Gertraud Führer, die jetzt im Alter von 108 Jahren gestorben ist. Diese war damit die erste Frau, die jemals in Kemptens so alt wurde.

Gerti Führer kam noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Kempten zur Welt. Ihre Eltern Ottilie und Adolf Kögl betrieben in das Salzstraße ein Sportgeschäft. Mit 17 Jahren ging sie als Au-Pair-Mädchen nach Mailand. Zurück im Allgäu lernte sie Bruno Schaller aus Memmingen kennen, der sie 1941 zum Standesamt führte und 1943 kam Tochter Hannelore auf die Welt. Der Offizier fiel 1944 in Italien. (Hier lesen Sie: Kempten: Mit 107 Jahren lebt Gertraud Führer noch daheim: „Sie ist einfach eine Dame“)

Nach dem Krieg lernte die Witwe den Journalisten Hermann Führer kennen, den sie 1948 heiratete. 1952 kam die gemeinsame Tochter Karin auf die Welt.

Bei einem unverschuldeten Unfall starben 1966 ihr Ehemann und ihre Tochter

Gertraud Führer blieb ihrem Sport treu: Skifahrern, Bergsteigen und im Sommer spielte sie begeistert Tennis mit ihrem Hermann. Der Käsehandel ihres Mannes florierte. Auf einer Dienstreise nach Griechenland kam es 1966 zu einem unverschuldeten Unfall, bei dem Gertraud Führer auf tragische Weise ihren Ehemann (42) und ihre Tochter (14) verlor.

Die Seniorin spielte bis in den Ruhestand Tennis und liebte bis zuletzt ihren Garten

Die Seniorin spielte bis in den Ruhestand hinein Tennis und liebte bis zuletzt ihren Garten. Betreut wurde sie von der Familie ihrer Tochter Hannelore und Pflegerin Daniela Darvasan. An ihrem 108. Geburtstag hatte sie noch gesagt: „Ich bleibe noch ein bisschen.“