Die Agrarschau hat begonnen: Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren

Besucher kommen zahlreich - trotz wechselhaften Wetters. Oder gerade deshalb? Die Bilder vom ersten Tag.

26.08.2021 | Stand: 18:20 Uhr

PS-starke Maschinen, Stallzubehör, Arbeitshandschuhe und alles andere, was der Landwirt braucht, will oder brauchen könnte: Auf der Agrarschau bei Dietmannsried ist viel geboten. Bereits am ersten Tag der Landwirtschaftsmesse kamen zahlreiche Besucher.

Über die freute sich Organisator Thomas Diepolder. Das Wetter war wechselhaft – und damit genau richtig: Die durchziehenden Regenschauer verhinderten die Ernte und verschafften den Landwirten Zeit für einen Messebesuch.

(Lesen Sie auch: Doch noch: Die Agrarschau Allgäu steht in den Startlöchern)

Agrarschau Allgäu in Dietmannsried (Oberallgäu): Was hier geboten ist

Sie, Familien und andere Interessierte konnten sich so über alles informieren, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Maschinen zum Ausbringen von Gülle, zum Mähen, Kreiseln und Dreschen; riesige Kräne zum Reinigen von Photovoltaikanlagen; Betonelemente, Leitern und Kamine; Produkte vergleichen, auch mal anfassen und mit Beratern diskutieren – dafür bildeten sich manchmal sogar Schlangen.

Bilderstrecke

Allgäuer Agrarschau in Dietmannsried hat begonnen

1 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 2 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 3 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 4 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 5 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 6 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 7 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 8 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 9 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 10 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 11 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 12 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 13 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 14 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 15 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 16 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 17 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 18 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 19 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 20 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 21 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 22 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 23 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 24 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 25 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 26 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 27 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 28 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 29 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 30 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 31 von 31 Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker Der Dietmannsrieder Markt bietet viel zum Schauen, Staunen und Informieren, nicht nur für Landwirte. Traktoren, Mähdrescher, Holzspalter, Kräne, Melkstände oder Reinigungsroboter für die Photovoltaikanlage und vieles mehr lockten bereits am ersten Tag zahlreiche Besucher aus dem ganzen Allgäu und weit darüber hinaus nach Dietmannsried. Die Agrarschau findet noch bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Und wer will, kann sich dort sogar beim Roten Kreuz impfen lassen. Bild: Matthias Becker 1 von 31 Dietmannsried Agrarschau: Im Bild: Eingang Markt für LAndwirte, LAndwirtschaft, Landwirtschaftprodukte, Traktoren, Großmaschinen. Agrar- und Bauernmarkt Alles rund um die LAndwirtschaft. Landwirt, Bauer Bild: Matthias Becker Dietmannsried Agrarschau: Im Bild: Eingang Markt für LAndwirte, LAndwirtschaft, Landwirtschaftprodukte, Traktoren, Großmaschinen. Agrar- und Bauernmarkt Alles rund um die LAndwirtschaft. Landwirt, Bauer Bild: Matthias Becker

(Lesen Sie auch: Wie die Agrarschau in Corona-Zeiten organisiert wurde)

Die Landwirtschaftsmesse Agrarschau Allgäu nahe Kempten läuft bis Montag, 30. August

Lesen Sie auch

Agrarschau und Corona: Organisieren für Fortgeschrittene Landwirtschafts-Messe in Dietmannsried

Neben Produkten, die den Landwirten die Arbeit erleichtern sollen, gibt es auch was für den Gaumen: Sei es eine Wurstsemmel, Wildspezialitäten oder Käse.

Die Agrarschau findet bis Montag, 30. August, täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt. Parken kostet 5 Euro, der Eintritt ist frei. Der Weg ist ausgeschildert.