Wenn Abi Wallenstein und Henry Heggen auftreten, toben die Fans. Doch diesmal ist alles anders. Beim Streaming-Festival spielt das Blues-Duo leeren Sitzen.

02.05.2021 | Stand: 18:18 Uhr

Die Blues-Legenden Abi Wallenstein und Henry Heggen sind seit 1989 regelmäßig beim Kemptener Jazzfrühling dabei. Nur fünf Mal haben sie ausgesetzt. Beide erinnern sich gerne an ihre Auftritte in der Stadt, denn so eine Ekstase des Publikums gebe es sonst nur selten, erzählt Abi Wallenstein.