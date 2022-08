Die dunklen Seiten der Stadt

Kellerkino Unterhaltsame und informative Filme führen im Zumsteinhaus ins „unterirdische“ Kempten

22.08.2022 | Stand: 17:51 Uhr

Ein Hinweisschild im neuen Kempten-Museum zieht Besucher besonders an: das Kellerkino. Viele treibt die Neugier ins Untergeschoss des Zumsteinhauses. Was gibt es wohl in de 1802 erbauten, unterirdische Gewölbe zu sehen?

Der Keller, in den man auch mit dem Fahrstuhl gelangen kann, ist entgegen aller Erwartung nicht finster und bedrückend. Das Tonnengewölbe wurde weiß gestrichen und hochgelegene, kleine Fenster lassen ein wenig Tageslicht hinein. Wer genau hinschaut, der entdeckt sogar, wo die „Familie Zumsteinmaus“ zu Hause ist, die Kinder in einem „Aktivheft“ durchs Museum führt.

Der angenehme, bucklige Boden aus Ziegelsteinen und einige Stufen der Treppe sind noch im Originalzustand. Er hat flache Entwässerungsrinnen, die früher dafür sorgten, dass die Nässe bei hoher Luftfeuchtigkeit abfließen konnte. Ein Anschluss an einen Kanal legt nahe, dass es Sanitäranlagen mit geführter Wasserentsorgung gab. Eine für damals innovative technische Errungenschaft, wie auf den Hinweistafeln nachzulesen ist. In dem im Winter recht kühlen Raum mit der urigen Holztür laden eine Projektionsfläche und Bänke zum Verweilen ein (wärmende Sitzpolster fehlen, sind aber bestellt). Immer zur vollen Stunde beginnt ein Film, der in das unterirdische Kempten entführt. Neben bekannten Räumen wie der Erasmuskapelle und der Krypta der Basilika zeigt das Video wenig bekannte, teils unerschlossene Stollen, die als Luftschutzkeller dienten und einen Keller von 1861, in dem heute ein Affineur seinen Käse veredelt und ausreifen lässt.

Ein zweiter Filmblock ist auf heitere Weise unterhaltsam und erzählt „Geschichten rund um den Keller“. Da erfährt man nicht nur, was ein „Sparefankel“ ist, man lernt auch Kemptener jeglichen Alters kennen, die ganz persönlich erzählen, was sie mit dem Wort Keller verbinden, wie sie einen Gruselparcours im Jugendhaus erlebt haben oder was sich sonst noch für Geschichten in den dunkelsten Räumen eines Hauses zugetragen haben.

Nicht alle Besucher schauen freilich die Videos vollständig durch. Auch gibt es einige Minuten Leerlauf zwischen den Filmen. Sie sind in Blöcke eingeteilt, die jeweils zur vollen oder halben Stunde starten. Wer sich aber niederlässt und sich für die insgesamt 32 Filmminuten Zeit nimmt, erfährt Interessantes und sieht liebenswerte Menschen, die mit viel Sensibilität und Humor eingefangen wurden.

Lesen Sie auch

Mitmach-Museum Im Kempten-Museum im Zumsteinhaus können Besucher die Stadtgeschichte erleben

Das Programm soll in Zukunft auch wechseln. Gefragt ist dabei die Initiative von Kemptener Bürgern, die gerne Filme mit eigenen Themen beisteuern dürfen, sagt Museumsleiterin Dr. Christine Müller Horn.