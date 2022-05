Die erste Umweltspur in Kempten ist eröffnet – und nun?

Kempten bekommt seine erste Umweltspur für Busse und Fahrräder. Das bedeutet die neue Regelung in der Bahnhofstraße.

In der Bahnhofstraße gelten neue Regeln: Die erste Umweltspur in Kempten ist seit Freitag eröffnet. Sie ist Bestandteil des Mobilitätskonzepts 2030, dass der Stadtrat 2018 einstimmig verabschiedet hatte. Diese Folgen hat die neue Regelung in der Bahnhofstraße zwischen Hochschule und Forum Allgäu:

Bus und Fahrrad: So wird die Umweltspur in Kempten genutzt

Was ändert sich für Radfahrer?

Die insgesamt vier Fahrspuren für den motorisierten Verkehr wurden auf zwei verringert. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer können die neue Umweltspur nutzen. Bislang gab es kein sicheres Angebot für sie.

Was ändert sich für den ÖPNV?

Außerdem dürfen auf der Umweltspur Busse fahren. Sie sollen dadurch zügiger vorwärtskommen. Nähern sich die Busse den Ampeln, schalten diese automatisch auf Grün. Im Zuge der Umweltspur erhält die Hochschule außerdem eine neue Bushaltestelle direkt vor dem Hauptgebäude.

Auch für Autofahrer ändert sich einiges in der Bahnhofstraße in Kempten

Was ändert sich für Autofahrer?

Für Autofahrerinnen und Autofahrer fällt auf dem Abschnitt eine Fahrspur weg. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen wurden auch Stellplätze entlang der Straße umgebaut – so, dass die Autos beim Einparken möglichst nicht rangieren müssen. Insgesamt fallen vier Parkplätze dadurch weg.

Was ändert sich für Fußgänger?

Sie müssen sich den Gehweg künftig nicht mehr mit Fahrradfahrern teilen.