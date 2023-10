Die FDP bäumt sich vor der Landtagswahl in Kempten noch einmal auf

Das es am Sonntag eng werden könnte, ist der FDP bewusst. Zu Gast in Kempten spricht Bundespolitiker Christian Dürr über Migrationspolitik.

05.10.2023 | Stand: 17:41 Uhr

„Jetzt ist wirklich der letzte Wahlkampfendspurt. Wir hatten schon mehrere“, sagt Bezirkstagskandidatin Daniela Busse und lacht, als sie Christian Dürr, FDP-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, und 35 Gäste mittags in der Kemptener Fasshalle begrüßt. Die FDP bäumt sich kurz vor der Landtagswahl noch einmal auf. Dass es am Sonntag eng werden könnte, ist allen Anwesenden bewusst.

Kemptener FDP-Kandidat Simon Schwendiger will "Demokratie verteidigen"

Mit Blick auf das U-18-Wahlergebnis in Kempten, bei dem die AfD vorne lag, sagt Simon Schwendiger, FDP-Direktkandidat für den Stimmkreis 709 Kempten-Oberallgäu: „Wir müssen die Demokratie verteidigen.“ Auch in Berlin brauche die FDP Rückhalt durch eine „starke liberale Stimme in Bayern“, sagte Dürr.

Bei Gesprächen mit Menschen in Bayern sei es häufig um Migrationspolitik gegangen. Es brauche passende Rahmenbedingungen, um Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu stärken, sagte Dürr: „Das ist die humanere Lösung und macht soziale Teilhabe möglich.“ Sein Vorschlag: Bargeldauszahlungen für „irreguläre Migrantinnen und Migranten“ einstellen und sie stattdessen mit Bezahlkarten, etwa für Einkäufe, Ausstatten. Die Umsetzung eines solchen Systems liege bei den Ländern. Dürr: „Im Wahlkampf 2018 hatte Markus Söder Sachleistungen statt Bargeldauszahlungen versprochen und das in fünf Jahren nicht gehalten.“