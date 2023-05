Die Marstall-Tiefgarage in Kempten ist nur noch für Dauerparker geöffnet

Der öffentliche Betrieb hat sich nicht gerechnet, sagt Die Sozialbau. Warum die Entscheidung dennoch nicht endgültig ist.

Einen Parkplatz in der nördlichen Innenstadt zu finden, ist nicht immer leicht. Die Marstall-Tiefgarage in der Herrenstraße sollte hier Abhilfe schaffen. Vor etwa fünf Jahren war sie für den öffentlichen Verkehr freigegeben worden. Dauerparker konnten dort schon länger unterkommen. Nun aber ist die Tiefgarage für die Öffentlichkeit wieder geschlossen.

Marstall war ein Geheimtipp für die Menschen in Kempten

„Der Marstall war bei einem Teil der Bevölkerung ein Geheimtipp“, sagt Sozialbau-Geschäftsführer Herbert Singer. „Aber da tun wir uns schwer, wirtschaftlich zu sein.“ Ein Teil der Stellplätze gehört der Sozialbau, ein Teil der Stadt.

Mit dem Kornhaus und mehreren Restaurants in der Nähe war man davon ausgegangen, dass die Garage rege genutzt wird. Doch das Kornhaus werde derzeit saniert, das Gasthaus Engel habe keinen Pächter und das Alpinmuseum sei geschlossen. Zwar ziehe der Wochenmarkt Nutzer an, sagt Singer, aber das reiche nicht aus. (Lesen Sie auch: Einblicke in 20-Millionen-Projekt: Stadt bietet Führungen durch das Kornhaus an)

Dauerparker können die Tiefgarage seiter nutzen

Das System des „Vertrauensparkens“ – Nutzer mussten an einem Automaten einen Parkschein ziehen, eine Schranke war nicht vorhanden – habe funktioniert, war aber nicht auskömmlich. „Der Marstall ist ein Geheimtipp geblieben“, sagt Singer. (Lesen Sie auch: Wie steht es um den neuen Wohnmobil-Stellplatz in Kempten?)

In Abstimmung mit der Stadt Kempten habe man sich deshalb entschlossen, die Garage nur noch für Dauerparker zu öffnen. Da sei die Nachfrage da. Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, etwa das Kornhaus wieder öffnen, könne die Tiefgarage aber wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.