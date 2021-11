Die Notunterkünfte in Kempten sind voll

Bundesweit ist die Zahl der Bedürftigen so hoch wie lange nicht mehr. Auch in Kempten werden bis zu 60 Menschen täglich in der Wärmestube versorgt.

18.11.2021 | Stand: 06:50 Uhr

Bis zu 60 Menschen (am Sonntag über 100) bekommen für wenig Geld Essen in der Wärmestube des Roten Kreuzes. Bei den Maltesern steigt die Nachfrage nach Lebensmittelpaketen. Die Notunterkünfte der Stadt sind voll. Die Anfragen von Rentnern, die sich keine Jahresbusfahrkarte leisten können, häufen sich. Hat die Bedürftigkeit in Kempten zugenommen?

Laut dem letzten Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hat Deutschland mit 15,9 Prozent Armutsquote einen historischen Wert erreicht. Ein Trend, den Sozialreferent Thomas Baier-Regnery und Sozialamtsleiter Florian Höld „in dieser Dramatik“ in Kempten nicht sehen. Doch „wir sind nicht auf einer Insel der Seligen“.

Denn von Armut betroffen sind auch in Kempten viele. Zahlen können die Bedürftigkeit oft nicht genau erfassen. Die Dunkelziffer jener, die aus Scham kein Amt aufsuchen, ist laut Baier-Regnery seit Jahren hoch.

Zahl der Hilfe-Empfänger in Kempten gestiegen

Im Bereich der „Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung“ gebe es zwar keinen sprunghaften Anstieg, aber dennoch eine Steigerung. In den letzten sieben Jahren sei die Zahl der Hilfeempfänger um zehn Prozent (von 805 auf 884 Personen) nach oben gegangen, sagt Höld. Parallel dazu habe allerdings auch die Einwohnerzahl zugenommen. (Lesen Sie auch: Wärmestube Kempten: Preise, Kontakt, Essen)

Gesunken ist laut Sozialamt dagegen die Zahl derer, die Hartz IV, also Grundsicherung für Arbeitslose, bekommen – und zwar in den vergangenen fünf Jahren um 260 Personen auf 1520. Verdoppelt jedoch habe sich in den letzten Jahren die Zahl der Menschen in den Notunterkünften.

Allein in den vergangenen beiden Jahren sei die Tendenz steigend gewesen – von 151 Personen 2019, 157 im Jahr 2020 auf aktuell 170. Die 140 Erwachsenen und 30 Kinder sind laut Baureferent Tim Koemstedt auf sieben Standorte mit 61 Nutzungseinheiten verteilt. Der Druck auf die Notunterkünfte sei enorm, heißt es aus dem Amt für soziale Hilfen der Stadt. Denn aufgrund der angespannten Wohnungsmarktlage sei keine Entspannung zu erwarten.

Wer sind die Menschen in den Notunterkünften in Kempten?

Und wer sich beispielsweise mit Bewohnern in der Unterkunft in der Reinhartser Straße unterhält, erfährt, wie schwierig es derzeit sei, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Betroffen sind Menschen, die krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten können, über Jahre hinweg arbeitslos sind oder – wie das Gros – plötzlich kein Dach über dem Kopf mehr haben. 170 Euro zahlen Erwachsene in der Notunterkunft für ein Bett, um das sich oft wenige persönliche Habseligkeiten stapeln.

Dass laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband von Armut am ehesten Arbeitslose (57,9 Prozent), Alleinerziehende (42,7 Prozent), kinderreiche Familien (30,9 Prozent), Menschen mit niedriger Qualifikation (41,7 Prozent) und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit (35,2 Prozent) betroffen sind, bestätigt der Kemptener Sozialreferent. Auch, dass immer mehr aus der Gruppe der Rentner zu den Bedürftigen zählen.

Betroffene in Kempten habe in Recht auf HIlfe

Doch gerade jene, die in Altersarmut landen, scheuten oft den Gang ins Amt, um Hilfe zu erbitten und etwa eine Grudnsicherung (Regelsatz für Alleinlebende ohne Miete 446 Euro) zu beantragen. Dabei sei es ein Recht der Menschen, dass sich die Sozialgemeinschaft derer annehme, die Not haben, sagt Baier-Regnery und verweist zur Kontaktaufnahme auf die Stadtteilbüros.

Diese sind nicht die einzigen Anlaufstellen. Für die Menschen in den Notunterkünften hat die Diakonie ein Beratungsangebot eingerichtet. Seit 2019 gibt es die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit im Amt für soziale Leistungen und Hilfen. Ziel dort sei es, durch Gespräche mit Vermieter, Jobcenter und Mithilfe der Mieter drohende Wohnungslosigkeit zu vermeiden.

Die Nachfrage ist laut Höld mit 75 Fällen in 2019, 71 in 2020 und 52 allein bis September 2021 groß. Die Erfolge auch: Nach Intervention der Fachstelle konnte heuer in 34 Prozent der Fälle die Wohnung erhalten und in 45 Prozent eine Folgewohnung gefunden werden.

Was ist in Deutschland unter dem Begriff "Armut" zu verstehen?