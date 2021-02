Schon jetzt geht es eng zu in der Schule Oy. Die Zahl der Schüler wird jedoch weiter steigen. Die Gemeinde sucht nun nach einer Lösung - etwa einem Anbau.

24.01.2021 | Stand: 11:00 Uhr

In der Grund- und Mittelschule Oy-Mittelberg ist es schon heute bei normalem Unterrichtsbetrieb eng. Nach derzeitigen Schülerprognosen wird sich die Situation in den kommenden Jahren weiter verschärfen – allerdings nur für wenige Jahre: Dann wird es sogar weniger Erstklässler geben als aktuell, so die Schlussfolgerung aus aktuellen Geburtenzahlen. Die Gemeinde sucht nun nach einer Lösung. Dabei könnte es auch um einen Anbau gehen.