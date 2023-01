Kempten will sich langfristig für Kinder in der Ukraine engagieren

Kemptens OB Thomas Kiechle kündigt beim Neujahrsempfang Hilfe für die Ukraine an. Er will dort insbesondere Kinder in Not langfristig unterstützen.

10.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Vor drei Jahren hatte Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle zuletzt zum Neujahrsempfang in die Schrannenhalle geladen. "Wenn wir in den letzten drei Jahren etwas gelernt haben, dann dass es keine Planungssicherheit gibt", blickte er am Dienstagabend zurück auf Corona-Pandemie, Energie-Krise und Ukraine-Krieg. "Die Ukraine behauptet sich mit großem Mut. Europa steht zusammen." Kempten helfe den Geflüchteten vor Ort, wofür diese sehr dankbar seien.

OB Thomas Kiechle will die Fraktionen in den kommenden Wochen über Projekt Kemptens in der Ukraine unterrichten

Kiechle kündigte in seiner Ansprache überdies an, "dass wir als Stadt Kempten auch ein langfristiges Engagement in der Ukraine vorbereiten". Über den "Förderkreis der Begegnung mit Christen des Ostens" gebe es eine sehr gute Ausgangslage in Fastiv in der Nähe von Kiew, "um dort gerade Kinder in großer Not langfristig zu unterstützen. Ich werde die Fraktionen in den kommenden Wochen unterrichten." Lesen Sie auch: Das war das Jahr 2022 in Kempten: "Großes Loch", Festwoche, Klima-Aktivisten.

Weiter beschwor Kiechle das "Wir" in der Gesellschaft. "Wir setzen uns füreinander ein. Wir machen und planen weiter. Und gerade in der Stadtgesellschaft heißt das: Wir setzen uns für das Wohl der Menschen ein."

Auch die Oberallgäuer Landrätin indra Baier-Müller (erste Reihe links) war beim Neujahrsempfang zu Gast. Bild: Ralf Lienert

Der Wachstum Kemptens zieht laut OB Thomas Kiechle Großinvestitionen nach sich

Als Aufgaben für Kempten nannte er die Umgestaltung der Innenstadt zu einem zukunftsfähigen Zentrum. Außerdem sei Kempten über die Jahre gewachsen - an Einwohnern und an Arbeitsplätzen. "Dieses Wachstum müssen wir mit entsprechenden Investitionen in die Infrastruktur begleiten", sagte Kiechle. Es warteten Großinvestitionen, die die finanzielle Leistungsfähigkeit Kemptens an ihre Grenze brächten. Allein in den Jahren von 2023 bis 2026 stünden Investitionen im dreistelligen Millionenbereich an. Dennoch könne die Stadt nicht alle wünschenswerten Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten finanzieren. "Da bitte ich einfach um Verständnis, wenn ich immer mal wieder um etwas Geduld bitten muss". Lesen Sie auch: Diskussion: Wie stark soll Kempten noch wachsen?

Ein ausführlicher Bericht vom Neujahrsempfang der Stadt Kempten folgt.