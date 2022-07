Die "Wellküren" auf der Burghalde: Auch Markus Söder kriegt sein Fett weg

Das Kabarett-Trio „Wellküren“ sorgt mit Musik und Satire für gute Laune auf der Kemptener Burghalde. Dabei hauen sie auch Ministerpräsident Söder in die Pfanne.

25.07.2022 | Stand: 17:27 Uhr

Die Wellküren stellen der Welt gegenwärtig kein gutes Zeugnis aus: Der Umgang sei aggressiver geworden, der Klimawandel nicht zu leugnen, es herrsche Krieg, Boris Becker sitze im Gefängnis, und beim Eurovisionswettbewerb landete Deutschland auf dem letzten Platz. Doch langsamer zu treten komme auch nach 36 Jahren auf der Bühne nicht in Frage, sagt Monika Well. „Wir sind die Königinnen der Fröhlichkeit. Deutschland braucht uns, haben wir uns gesagt.“ Dafür ernten die Wellküren viel Applaus, was zeigt, wie ausgehungert die Menschen nach Kultur und optimistischer Zuversicht sind.

