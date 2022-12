Gemeine Masche: Diebespaar beklaut 75-Jährige in Kemptener Supermarkt

In Kempten hat ein Pärchen eine 75-Jährige in einem Laden beklaut. Mit welchem Trick das Diebespaar die Frau ablenkte.

In einem Naturkostladen in der Bahnhofstraße in Kempten hat ein Pärchen eine 75-Jährige am Donnerstag gegen 15.30 Uhr beklaut. Wie die Polizei berichtet, hat ein Mann die Frau in dem Laden angesprochen und um Hilfe gebeten. Da seine Freundin schwanger sei, sollte ihm die 75-Jährige dabei helfen, die Milch aus dem Regal zu holen.

Dabei drehte sich die 75-Jährige kurz von ihrem Einkaufswagen weg. In diesem befanden sich ihre Handtasche und ihr Geldbeutel. Diesen unbemerkten Moment nutzte die unbekannte Täterin und klaute den Geldbeutel der 75-Jährigen.

Pärchen beklaut Frau beim Einkaufen in Kempten: Beschreibung der Täter

Das Diebespaar wird wie folgt beschrieben:

Mann: Etwa 25 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, er trug eine weiße Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Etwa 25 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, er trug eine weiße Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Schwangere Frau: Etwa 25 Jahre alt. schulterlange dunkle Haare, sie trug einen schwarzen Mantel, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 entgegen.

