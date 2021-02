Diese 25-jährige Allgäuerin schreibt gruselige Bücher

In den Büchern von Sabrina Frenkler treiben Dämone und Vampire ihr Unwesen. Durch das Schreiben kann sie ihre Emotionen freilassen, sagt die 25-jährige.

08.01.2021 | Stand: 16:01 Uhr

Sabrina Frenkler hat das Schreiben für sich entdeckt. Schon in der Schulzeit auf der Astrid-Lindgren-Schule in Kempten bemerkte sie, dass sie durch schriftliche Äußerungen viel leichter Ausdrücke findet. Für sie ist das Schreiben zum festen Bestandteil ihres Lebens geworden und auch eine Möglichkeit, die eigenen Emotionen freizulassen. Schon mit zehn Jahren begann sie, Kurzgeschichten zu verfassen. Mit 18 war ihr erstes Buch fertig. Heute bannt die Vielschreiberin mehrere „Evil Bedtime Stories“ in einen 600-Seiten-Schmöker.