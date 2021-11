Diese Allgäuerin verfolgt die Weltklimakonferenz vor Ort als offizielle Beobachterin

Xenia Gomm (25) hat das Ticket nach Glasgow über eine schwedische Organisation erhalten. Die Allgäuerin studiert in Stockholm Klimawissenschaften.

03.11.2021 | Stand: 14:53 Uhr

„Ich versuche, optimistisch zu sein“, sagt Xenia Gomm. „Einfach weil ich es sein will und weil es die gesündere Einstellung ist.“ Doch manchmal fällt es der 25-Jährigen schwer mit positiven Gedanken in die Zukunft zu blicken. Vor allem dann, wenn es um die Folgen des Klimawandels geht. Die Dietmannsriederin verfolgt vor Ort in Glasgow, wie Staatsvertreter bei der Weltklimakonferenz um Lösungen ringen. Frühmorgens bis spätabends hört sie Verhandlungen zu, trifft sich mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten, beantwortet Pressefragen und hofft: Dass am Ende der zweiwöchigen Konferenz mehr als leere Worthülsen herauskommen.