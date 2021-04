Diese "Mutmacher"-Menschen aus Kempten geben Hoffnung trotz Corona

Eine Studentin, eine Mediendesignerin und ein Barkeeper sind Teil einer Mutmacher-Kampagne in Kempten. Sie berichten, wie Corona ihr Leben verändert hat.

Olivier Le Mélédo steht vor allem dann im Parktheater, wenn einiges los ist. Mit Blick auf die Tanzfläche, auf der dicht an dicht Menschen feiern, mixt er Getränke. Nach einem Jahr Corona-Virus ein Bild, das mehr an einen Film als an die Realität denken lässt. Wer jetzt das Parktheater besucht, der findet weder Drinks noch Partystimmung. Der lässt sich ein Wattestäbchen in die Nase schieben und hofft, dass der Schnelltest negativ ausfällt.

Für Olivier Le Mélédo bedeutet das: ein Jahr Kurzarbeit. Und trotzdem sieht er die vergangenen Monate auch positiv. Warum? Das erzählt er in der Kampagne „Mut tut uns gut“, die die Stadt Kempten und das City-Management ins Leben gerufen haben. Neun Menschen berichten darin, wie die Pandemie ihr Leben verändert hat – und was sie trotz allem motiviert.

Aktion in Kempten: „Wir wollen den Menschen Mut und Hoffnung machen“

Der Lockdown wieder verlängert, die Aussichten trüb: „Wir haben im Februar gespürt, dass die Händler verunsichert sind“, erzählt Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements, wie es zu der Aktion kam. Und auch viele anderen Menschen seien nach einer so langen Krisen-Zeit zermürbt. Von der Krise betroffen seien alle – die einen mehr, die anderen weniger. Doch mit Voranschreiten der Impfungen gebe es mittlerweile einen Hoffnungsschimmer – „ein Licht am Ende des dunklen Tunnels“. „Wir wollen den Menschen Mut und Hoffnung machen“, sagt Ringeisen. Und ein Signal setzen: Jetzt muss es weitergehen.

In der Kampagne erzählen Menschen aus unterschiedlichen Branchen, wie sie mit den herausfordernden Umständen klarkommen. Mediendesignerin Karin Kern (54) zum Beispiel, der gerade zu Beginn der Pandemie allerhand Aufträge weggebrochen sind, hat einen „unheimlichen Zusammenhalt im Allgäu“ erlebt, sagt sie. Sie hat ein Magazin ins Leben gerufen und dabei sehr viel Unterstützung erhalten. „Das hat mir Mut gemacht.“

Studentin, Designerin, Barkeeper: Ganz unterschiedliche Menschen aus Kempten werden zu Mutmachern

Seit Samstag erscheint im Internet täglich ein Video von einem der neun Mutmacher. Das von Karin Kern steht bereits online. Das von Jeniffer Ojo war bislang noch nicht zu sehen. Die 22-Jährige studiert im sechsten Semester Tourismusmanagement. Momentan absolviert sie ein Praxissemester. Was sich durch Corona geändert hat? Bislang verdiente sich Jeniffer Ojo in der Gastronomie Geld. An einen solchen Nebenjob ist aktuell nicht zu denken. Und ihr Zimmer, in dem sie sich eigentlich entspannt und zurückzieht, wurde zugleich zum Arbeitsraum. „Die räumliche Trennung fehlt“, sagt die Augsburgerin, die fürs Studium nach Kempten gezogen ist. (Hier geht es zu den Mutmach-Videos.)

Doch sie sagt auch: „Das Leben geht weiter, an der Hochschule ist kein Stillstand.“ Sie konnte trotz der Einschränkungen Vorlesungen anhören und Prüfungen schreiben. Natürlich vermisst die Studentin auch den persönlichen Kontakt mit den Kommilitonen. Doch sie und ihre Freunde treffen sich weiterhin – eben digital auf entsprechenden Plattformen.

In der Pandemie erkennen Mutmacher neben Herausforderungen auch viel Positives

Barkeeper Olivier Le Mélédo musste an sein Erspartes gehen, um sein Leben angesichts der Dauer-Kurzarbeit finanzieren zu können. Er hat das vergangene Jahr genutzt, um sich zum Fachwirt weiterzubilden. „Ich hatte viel Zeit zum Lernen“, sagt der 27-Jährige. Aber nicht nur das: „Wäre die Corona-Krise nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich meine jetzige Freundin nicht kennengelernt.“

Mut mache ihm, dass sein persönliches Umfeld noch sehr rational denke und sich nicht von Verschwörungstheorien verunsichern lasse. Er könne den Ärger von Menschen nachvollziehen, die sich um ihre Existenz sorgen. Und auch wenn er selbst nicht mit allen politischen Entscheidungen einverstanden sei, sagt er: „Es gibt tausend Gründe auszurasten, doch es gibt mehr Gründe, das Beste aus der Situation zu machen und rauszuholen, was geht.“

