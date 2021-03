Elisabeth Brock (75, links) ist Mitbegründerin der „Kempt’ner Frauenliste“, für die sie von 1990 bis 2010 Mitglied im Stadtrat war. Außerdem initiierte sie mit anderen Pro Familia in Kempten und war Mitinhaberin des Frauenbuchladens – „eine Aktivistin“, sagt die noch immer tätige freiberufliche Übersetzerin über sich selbst. Sarah Gomm (26) ist in Kempten geboren und zur Schule gegangen, aufgewachsen ist sie in Dietmannsried. Gomm promoviert derzeit in Zürich im Fach Umweltpolitik. Ihrer Heimat