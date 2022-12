Unbekannte sprengen Geldautomat in Dietmannsried

Unbekannte haben Freitagnacht einen Geldautomaten in der Raiffeisenbank in Dietmannsried gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht. Wer kann Hinweise geben?

24.12.2022 | Stand: 07:35 Uhr

Freitagnacht, einen Tag vor Heiligabend, wurde in Dietmannsried ( Oberallgäu) ein Geldautomat mit Sprengstoff in die Luft gejagt. Nach Angaben der Polizei erfolgte der Überfall gegen 3 Uhr nachts. Die Druckwelle war so gewaltig, dass die Scheiben bis an die gegenüberliegenden Häuser flogen. Die Täter sind flüchtig.

Geldautomat in Dietmannsried gesprengt: Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Die Polizei unter Leitung von Marcus Hörmann ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) haben die Täter Beute gemacht. Wie viel Geld sie mitgenommen haben, ist aktuell nicht bekannt. Drei bis vier Täter sollen in Dietmannsried zugeschlagen haben, das zeigt die bisherige Auswertung eines Überwachungsvideos. Laut Zeugenaussagen flohen sie in einem Audi Richtung A7.

"Wir wissen nach wie vor von keiner verletzten Person", sagt Stabik im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Ermittler beziffern den Sachschaden, der an dem Bank-Gebäude entstanden ist, auf etwa 200.000 Euro. Angrenzende Häuser wurden nicht beschädigt.

Die Polizei sicherte am Morgen Spuren, die Ortsmitte von Dietmannsried war am frühen Vormittag aber wieder frei passierbar. Nur die Bank bleibt nach Angaben von Stabik vorerst geschlossen. Bürgermeister Werner Endres begleitet die Polizeiaktion.

Bayerisches Landeskriminalamt sucht nach Geldautomaten-Sprengung in Dietmannsried Zeugen

Das LKA emittelt in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Konkret haben die Beamten folgende Fragen an mögliche Zeugen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Memminger Straße 8 in Dietmannsried verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Die unbekannten Täter flüchteten laut Landeskriminalamt in einem dunklen Auto, vermutlich der Marke Audi, in Richtung der A7.

Hinweise nehmen das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

