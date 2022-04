Das hat die Gemeinde Dietmannsried im Oberallgäu zu bieten

Die Gemeinde Dietmannsried im Oberallgäu hat viel zu bieten: Es gibt Restaurants, einen beliebten Wochenmarkt, die Agrarschau und viele Wanderwege.

07.04.2022 | Stand: 19:35 Uhr

Dietmannsried ist eine Marktgemeinde im Landkreis Oberallgäu. Dort findet jährlich im Frühling die Landwirtschaftsmesse Agrarschau statt. Alle Infos zur Lage und Größe von Dietmannsried, Wochenmarkt, Messe, Restaurants und Wanderwegen finden Sie hier.

Die Lage: Wo liegt Dietmannsried?

Dietmannsried liegt im Landkreis Oberallgäu, nördlich der Stadt Kempten. Östlich liegt Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu), westlich liegt die Oberallgäuer Gemeinde Altusried. Weiter nördlich befinden sich Bad Grönenbach und der Landkreis Unterallgäu. Dietmannsried hat einen Anschluss an die Autobahn A7 - Richtung Ulm oder Füssen.

Welche Orte gehören zur Gemeinde Dietmannsried?

Die Marktgemeinde Dietmannsried hat vier Ortsteile. Diese sind:

Probstried

Schrattenbach

Reichholzried

Überbach

Schrattenbach ist einer der vier Ortsteile von Dietmannsried. Bild: Matthias Becker

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Dietmannsried?

Dietmannsried hat die Postleitzahl (PLZ) 87463.

Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat Dietmannsried?

Der Markt Dietmannsried mit den vier Ortsteilen hat 8376 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 30. September 2021).

Restaurants in Dietmannsried: Wo kann man essen gehen?

Lesen Sie auch

Gemeinde im Porträt Kluftinger-Heimat und Theater-Ort: Das ist Altusried im Oberallgäu

In Dietmannsried im Oberallgäu gibt es mehrere Restaurants. Diese Gaststätten gibt es:

Restaurant & Café "Am Rathaus", Memminger Straße 1

Landgasthof "Zum Bären", Heisinger Straße 2 (vorübergehend geschlossen)

Pizzeria Etna (Landgasthof "Ochsen"), Memminger Straße 2

Alle Restaurants haben einen Biergarten oder einen kleinen Außenbereich. Daneben gibt es in den Dietmannsrieder Ortsteilen folgende Gaststätten und Restaurants:

Probstried: Restaurant "Levents", Wohlmutser Weg 2

Schrattenbach: Gasthaus Goldener Hirsch, Alte Poststraße 7

Reichholzried: Gasthaus "Zum Rössle", St.-Georg-Straße 2

Überbach: Landgasthof - Hotel "Zahn's Weißes Rössle", Hauptstraße 23

Wandern in Dietmannsried: Wanderwege im Gemeindegebiet

Wo kann man in und um Dietmannsried wandern gehen? Im gesamten Allgäu und den benachbarten Landkreisen und Orten gibt viele Wanderwege, die man nutzen kann. Aber auch im Gemeindegebiet von Dietmannsried kann man Wandern gehen. Hier gibt es Wander- und Radstrecken:

Reichholzrieder Moos

Reichholzried und Umland

Sachsenrieder Weiher nördlich von Reichholzried

Iller-Hängebrücke bei Fischers-Altusried

Ortsteil Käsers und Umland

Von Schrattenbach über den Falkenwald nach Ittelsburg

Von Schrattenbach zur Ehwiesmühle

Probstried und Umland

Überbach und Umland

Wander- und Radrunde mit Schatzsuche und geschichtlichen Hinweisen, Start am Inselweiher

Einkaufen in Dietmannsried: Welche Läden gibt es im Gewerbegebiet?

Das Gewerbegebiet in Dietmannsried wächst und wächst. Im Gewerbegebiet Süd sollen bald ein neuer Feneberg mit Tankstelle und ein Metallbetrieb öffnen. Einkaufen kann man aktuell bereits in verschiedenen Discountern und Supermärkten wie Aldi, Lidl, Penny oder Feneberg. Außerdem gibt es zwei Getränkemärkte und einen Drogeriemarkt (dm). Daneben gibt es eine Aral-Tankstelle. Im "WAHL Agrar" finden Kundinnen und Kunden Waren rund um Reitsport.

Exxpozed sports & fashion - Outdoor Store & Outlet in Dietmannsried

Im Exxpozed Store an der A7 in Dietmannsried gibt es Sportkleidung für Outdoor- und Bergsport. Die dazugehörige Kletter- und Boulderhalle hat montags bis freitags von 10 bis 22 Uhr geöffnet und am Samstag, Sonntag und an Feiertagen jeweils von 10 bis 21 Uhr (Stand: 4. April 2022).

In der Kletterhalle von Exxpozed in Dietmannsried kann man drinnen und draußen klettern und bouldern. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Wann hat der Wertstoffhof in Dietmannsried geöffnet?

Der Wertstoffhof in Dietmannsried hat Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags und samstags ist er von 9 bis 13 Uhr offen. Am Dienstag und am Sonntag ist der Wertstoffhof geschlossen - ebenso wie an Heilig Abend, Silvester, Faschings­dienstag und an Feiertagen (Stand: 4. April 2022). Der Wertstoffhof liegt im Gewerbegebiet in der Heisinger Straße 33. (Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Wann findet der Wochenmarkt in Dietmannsried statt?

Der Wochenmarkt in Dietmannsried findet das ganze Jahr über jeden Mittwoch (außer an Feiertagen) von 8.30 Uhr bis 13 Uhr auf dem Kirchplatz statt. Elf Markthändlerinnen und Markthändler bieten auf dem Wochenmarkt Obst und Gemüse, Wurst- und Fleischwaren, Eier, Milchprodukte, Backwaren sowie Honig an (Stand: 4. April 2022).

Parken am Wochenmarkt Dietmannsried

Wer den Wochenmarkt in Dietmannsried besuchen will, kann in der nahe gelegenen Tiefgarage oder am Friedhof (Zufahrt über Papierer Weg) parken. (Lesen Sie auch: Von Ostermarkt bis Handwerkermarkt - Diese Märkte finden 2022 im Allgäu statt)

Jeden Mittwoch findet auf dem Kirchplatz in Dietmannsried der Wochenmarkt statt. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Agrarschau: Große Messe für Landwirtschaft in Dietmannsried

Im April 2022 findet die Messe Agrarschau Allgäu in Dietmannsried statt. Auf etwa 80.000 Quadratmetern Fläche stellen über 400 Austellerinnen und Austeller ihre Produkte rund um das Thema Landwirtschaft vor. Die Landwirtschaftsmesse findet dieses Jahr bereits zum vierten Mal statt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".

...oder aus dem Oberallgäu? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".