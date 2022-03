In Dietmannried zerstörte an Anfang März eine unbekannte Person mehrere Fenster. Die Polizei sucht nach Zeugen.

10.03.2022 | Stand: 12:21 Uhr

In Dietmannsried hat jemand zwischen dem vierten und dem neuten März mehrere Fenster eingeworfen. Wie die Polizei berichtete, sind ein Häuser in der Laubener Straße und Am Inselweiher davon betroffen. Mit einem Stein hat jemand einige Fenster kaputt geschlagen. Dabei entstand offenbar ein Schaden von 2500 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 melden.

