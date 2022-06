Zum bundesweiten Digitaltag geht man in Kempten der Frage nach, wie eine „Smart City“ den Menschen dienen könnte. Ideen gibt es viele.

27.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zum bundesweiten „Digitaltag“ ging es auch in Kempten um Möglichkeiten, die die Digitalisierung der Stadtgesellschaft bieten kann. Am Freitag versuchten Mitarbeitende an einem Stand auf dem Hildegardplatz, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Abends ging es während einer Impulsveranstaltung um mögliche Partnerschaften und Visionen, was eine „Smart City“ sein kann.

