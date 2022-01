Sorgt in Clubs und Online für ausgelassene Stimmung: Der Kemptener DJ "Chef Curry"

Als DJ „Chef Curry“ sorgt Maxan Marisillin in Clubs wie dem Parktheater und auf Hochzeiten für ausgelassene Stimmung. Auch auf Instagram kommt der Kemptener an.

25.01.2022 | Stand: 19:29 Uhr

Unsere Nachbarn – wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan? „Unsere Nachbarn“ ist Thema dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen. Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Art und Weise zu gestalten wissen. Heute: Maxan Marisillin aus Kempten, der als DJ „Chef Curry“ in Clubs und bei Hochzeiten auflegt. (Lesen Sie auch: Dr. Bike: Weitnauer Hausarzt besucht Patienten per Lastenrad)

Maxan Marisillin tanzt hinter dem Mischpult. Eine Hand am Regler. Er dreht die Musik leiser. Jetzt erfüllt das Grölen der Feiernden das Parktheater in Kempten. Sie liegen sich in den Armen, tanzen eng an eng und singen lautstark zu den Liedern mit, die Marisillin auflegt. „Wenn die Leute Spaß haben und feiern, hat man als DJ alles richtig gemacht. In Kempten spüre ich das immer ganz besonders“, sagt der 25-Jährige, der unter dem Namen „Chef Curry“ auftritt – wenn Corona es zulässt.

Wenn Marisillin selbst feiern geht, hört er am liebsten House und Techno. Sein Vorbild seit seiner Jugend: der Elektro-DJ Avicii. Ein Auftritt des Künstlers bei einem Festival weckte in Marisillin den Wunsch, selbst aufzulegen. Von dem Geld, das der damals 17-Jährige als Nachhilfelehrer in Mathematik verdiente, kaufte er sich erstes Equipment. Marisillin sagt: „Ich hatte damals keine Ahnung. Ich habe dann einfach viel ausprobiert und auch über Videos im Internet gelernt.“

Bei seinem ersten Auftritt musste der Kemptener DJ Chef Curry am Allgäu Gymnasium kurzfristig einspringen

An seinen ersten Auftritt vor Publikum kann er sich kaum erinnern. „Ich war viel zu aufgeregt“, sagt er. Weil die gebuchten DJs zu spät zur Stufenparty des Allgäu Gymnasiums kamen, wo Marisillin sein Abitur machte, musste er kurzer Hand einspringen. 20 Minuten überbrückte er. Mit dem Laptop seiner Mutter. „Auch danach, bei richtigen Gigs, habe ich mich am Anfang noch nicht getraut, alleine aufzulegen.“ In dieser Zeit begleitete ihn der Kölner DJ Kevin Weiler, und führte ihn ins DJ-Handwerk ein.

Lesen Sie auch

Crowdfunding für Musikprojekt Rainer von Vielen: Elektronische Musik zum Tanzen

(Lesen Sie hier: Rainer von Vielen: Elektronische Musik zum Tanzen)

Der Kontakt zu anderen Künstlern aus der Szene ist Marisillin auch heute wichtig. Als mit der Corona-Pandemie die Clubszene zum Erliegen kam, suchte er sich ein neues Arbeitsfeld: Hochzeiten. Starthilfe gab ihm dabei auch der Sonthofener DJ „Ivan S.“, der ebenfalls regelmäßig im Parktheater auflegt. „Im Club bist du Künstler, bei Hochzeiten auch Dienstleister“, sagt Marisillin. Dass er für ein Brautpaar nicht nur elektronische Musik, sondern auch Mallorca-Songs oder Lieder aus den Charts auflegt, stört ihn nicht. Im Gegenteil. „Hochzeiten machen so viel Spaß“, sagt er. „Ich nehme gerne Liedwünsche auf, weil es die Gäste glücklich macht. Da steht der eigene Geschmack nicht an erster Stelle.“

Kemptener DJ Chef Curry: humorvoll am Plattenteller und bei Instagram

Ohnehin gehe es für Marisillin um mehr: „Es geht beim Auflegen nicht nur um Musik, man muss auch etwas verkörpern.“ Er selbst wolle sich nicht zu ernst nehmen und durch seine humorvolle Art in Erinnerung bleiben. Die präsentiert er auch auf der Online-Plattform Instagram. Im Lockdown brachte er seinen Followern dort seine liebsten Curry-Rezepte bei, oder nimmt in kurzen Videos seine Allgäuer DJ-Kollegen aufs Korn. Marisillin sagt: „Auch da kann ich mich kreativ austoben.“

(Lesen Sie auch: Ikarus Festival 2022: Lineup, Preise, Tickets und Corona)

Für den Großteil seiner Auftritte kommt Marisillin, der in München Maschinenbau studiert, zurück in seine Allgäuer Heimat. Doch auch in der Landeshauptstadt bespielte er schon bekannte Clubs. „In München ist immer etwas los, aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass das in Kempten anders ist. Man muss eben nur wissen wo“, sagt Marisillin.

Parktheater, Fiume Sommerbar, Abibälle: DJ Chef Curry legt in Kempten an vielen Orten Musik auf

Neben seinen festen Engagements im Parktheater legt der 25-Jährige zum Beispiel auch in der Fiume Sommerbar am Illerstrand auf und feiert als DJ beim Abiball des Allgäu Gymnasiums mit ehemaligen Lehrern. „Das schätze ich an Kempten so sehr. Die Menschen erinnern sich an dich. Egal, wo ich unterwegs bin, ich treffe sicher auf ein, zwei bekannte Gesichter.“

Lesen Sie hier: Als das Parktheater wieder öffnen durfte - Szenen der ersten Party nach vielen Pandemie-Monaten