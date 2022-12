Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr Hochgreut: Nach Verzögerung geht es nun weiter

Das Dorfgemeinschaftshaus und die neue Feuerwehr in Hochgreut (Betzigau) werden schon lange geplant. Weshalb es so zäh voranging und was nun geplant ist.

13.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit Jahren wünschen sich die Menschen in Hochgreut ein Dorfgemeinschaftshaus. Zuletzt wurde das Projekt aufgrund des Kindergartenanbaus zurückgestellt. Doch auch anderweitig gab es Verzögerungen. Nun hat der Gemeinderat das Verfahren vorangetrieben, um die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.