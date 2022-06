Dr. Franz Tröger ist tot: Er hinterlässt in Kempten große Spuren

Franz Tröger (86) ist gestorben: Der Kemptener war Geschäftsmann, Stadtrat, Musikfreund. Er brannte für seine Meisterkonzerte, das Classix-Festival und Theater

„Wussten Sie eigentlich?“ So begann manches Treffen mit Dr. Franz Tröger in seiner Wohnung. Natürlich wusste man nicht. Wie auch. Der Hausherr hatte sich selber wochenlang in eine spezielle musikhistorische Materie hineingegraben und Unerwartetes entdeckt. Erleichterung brachte dann der Satz: „Das wusste ich auch nicht.“ – „Uff, Gott sei Dank“, dachte man sich. Tröger schaute einen dann mit verschmitzt leuchtenden Augen an, die man unweigerlich mit ebensolchen erwidern musste. Solche Gespräche, die immer viel länger als geplant dauerten, werden nun fehlen. Im Alter von 86 Jahren ist der Maestro der Kemptener Musikszene gestorben. Eine Verneigung vor einem außergewöhnlichen, engagierten und streitbaren Menschen, der für gute Kultur stets ein weites Herz hatte, und nicht nur dafür.

