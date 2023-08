Dreamshelter Festival in Kempten mit Tom Hauser und Rootsman Fyah

Der Musiker Tom Hauser lädt zum Dreamshelter Festival an die Allgäuhalle in Kempten. Rootsman Fyah, Moira ,Curly Bird treten auf. After-Show-Party mit Ströme.

21.08.2023 | Stand: 17:16 Uhr

Tom Hauser ist ein umtriebiger Musiker, Komponist und Produzent. Der 40-Jährige betreibt in seinem Ostallgäuer Heimatdorf Hopferau das Dreamshelter Studio (mit gleichnamigem Plattenlabel), in dem Musikerinnen uns Musiker aus den Bereichen Singer-Songwriter, Indie-Pop, Reggae, Jazz, Hip-Hop und Electronic aufnehmen. Einige präsentiert Hauser regelmäßig auf seinem Dreamshelter Festival. Die dritte Auflage – nach 2020 im Füssener Festspielhaus und 2021 im Kemptener Residenzhof – steigt nun am Samstag, 26. August, wieder in Kempten. Eigentlich möchte es Hauser gerne als Open-Air auf der grünen Wiese bei der Allgäuhalle veranstalten. Bei schlechtem Wetter will er aber in die Kulturwirtschaft ziehen. „Ich werde das noch entscheiden.“

