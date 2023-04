Durach plant eine Krippe für mindestens zwölf Kinder - Holzbau als Übergangslösung

Geplant ist ein eingeschossiges Holzgebäude. Der modulare Bau soll sich später bei Bedarf versetzen oder wieder entfernen lassen. Der Zeitplan ist eng.

22.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Betreuungsplätze für Kleinkinder sind in Durach stark gefragt. Nachdem sich die Platzsituation für die Krippenbetreuung zugespitzt hat, wird gehandelt. Um kurzfristig weitere Betreuungsplätze anbieten zu können, hat die Gemeinde Durach sich nun für den Bau einer Übergangslösung entschieden. (Lesen sie auch: Drei Monate Arbeiten an Hochspannungsleitungen bei Kempten, Durach und Betzigau)

Die geschätzten Baukosten für die Kinderkrippe in Durach betragen rund 400.000 Euro

Über den aktuellen Planungsstand informierte Bürgermeister Gerhard Hock jetzt den Gemeinderat. Im Bereich des Kinderhauses St. Theresia soll ein eingeschossiger modularer Baukörper in Holzbauweise errichtet werden. Die sogenannte Bruttogrundrissfläche des Gebäudes wird etwa 150 Quadratmeter betragen. Die geschätzten Baukosten betragen rund 400.000 Euro. Im neuen Gebäude soll eine Krippengruppe Platz finden, die mindestens zwölf Plätze für Kinder im Alter von bis zu drei Jahren bietet. (Hier lesen Sie: Frühjahrskonzert: Musikkapelle Durach im Reich der Superhelden)

Die Pläne seien bereits mit dem Grundstückseigentümer, der Kirchenstiftung Hl. Geist, und der Kindergartenleitung St. Theresia abgestimmt, berichtete Hock. Die Planung für den Übergangsbau hat Architekt Stephan Gilbert der Firma Heimatstyl aus Halblech übernommen. Nach dem eng geschnürten Zeitplan soll die Kinderkrippe Anfang 2024 eröffnet werden. Weil für das Gebäude eine baurechtliche Genehmigung erforderlich ist, sollen bis zur Sitzung des Bauausschusses Ende Mai die nötigen Bauzeichnungen vorliegen.

Details wie die Wegeführung für die Eltern sind noch zu klären

Noch zu klären ist, wie genau das Gebäude in der Fläche situiert wird. Auch die Wegeführung für die Eltern, die täglich ihre Kinder bringen und abholen, ist noch endgültig festzulegen. Weiter hieß es in der Sitzung, das eingeschossige Holzhaus könne aufgrund seiner Ausführung in Modulbauweise zurückgebaut werden, wenn dann einmal das neu gebaute Kinderhaus St. Theresia eröffnet wird. Man könne der nach Eröffnung das Modulgebäude aber auch an einen anderen Standort versetzen.