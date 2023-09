Radfahrer stoßen in Durach unter Drogeneinfluss zusammen

Offenbar unter Drogeneinfluss unternimmt ein 24-jähriger Radler ein gewagtes Fahrmanöver. Er verliert die Kontrolle und stößt mit seiner Bekannten zusammen.

28.09.2023 | Stand: 12:35 Uhr

In Durach (Kreis Oberallgäu) sind am Mittwochabend zwei Radfahrer im Alter von 24 und 21 Jahren zusammengestoßen. Eine von ihnen wurde bei dem Unfall am Kopf verletzt, teilt die Polizei mit. Der 24-Jährige habe nach eigenen Angaben aufgrund eines "gewagten Fahrmanövers" die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei daraufhin mit seinem Bekannten zusammengestoßen.

Unfall in Durach: Fahrradfahrer stürzen

Beide fielen daraufhin vom Fahrrad. Der Rettungsdienst brachte die verletzte 21-Jährige ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass beide Fahrradfahrer apathisch wirkten und neben sich standen. Es sei offensichtlich gewesen, dass sie Drogen konsumiert hatten, so die Polizei.

Deshalb wurde den Beiden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Blut abgenommen. Außerdem durchsuchte die Polizei die Wohnung der Zwei. Dabei fanden sie Drogen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Trunkenheit im Verkehr aufgrund berauschender Mittel.

