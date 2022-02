E-Scooter und E-Bikes gibt es in Kempten zum Ausleihen. Doch sie ersetzen oft nicht die Autofahrt, sondern den Weg zu Fuß. Nachhaltigkeit hängt vom Nutzer ab.

07.02.2022 | Stand: 17:40 Uhr

Statt mit dem Auto mit dem E-Roller zum Bahnhof oder mit dem E-Lastenrad zum Einkaufen. Das ist die Idee hinter Leihangeboten mit Elektroantrieb in Kempten. Doch eine Studie aus der Schweiz zeigt: Nur selten kommen E-Scooter zum Ausleihen wirklich nachhaltig zum Einsatz. „Das liegt aber nicht unbedingt an der Technologie, sondern am Nutzerverhalten“, sagt Prof. Martin Steyer, der sich mit E-Mobilität an der Hochschule Kempten beschäftigt.