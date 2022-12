Dem Ehrenamt verpflichtet: „Ohne Helfer geht es nicht“

Etwa 60 Ehrenamtliche kommen zur Dankesfeier auf den Kemptener Weihnachtsmarkt. Einige haben schwere Zeiten hinter sich.

23.12.2022 | Stand: 14:00 Uhr

„Helfen tut einem selbst und den anderen gut“, hob Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Würdigung von ehrenamtlich Engagierten, die jüngst auf dem Weihnachtsmarkt stattfand, hervor. Gefeiert wurde das 25-jährige Bestehen der Kemptener Sicherheitswacht und der Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern, die Betroffenen der Ukraine-Krise und der Coronapandemie unter die Arme griffen. Kiechle dankte den Anwesenden – stellvertretend für alle Ehrenamtlichen – für eine „großartige Gemeinschaftsleistung“. Der Blick nach vorne mache ihn zuversichtlich.

Die Ehrenamtlichen haben verschiedene Beweggründe, die sie antreiben, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Der Buchenberger Nico Pacher beispielswieise engagiert sich seit zehn Jahren beim Technischen Hilfswerk in Kempten. Der 35-Jährige ist Gruppenführer des Fachzugs „Führung und Kommunikation“. „Es macht Spaß anderen zu helfen“, antwortete er auf die Frage, was ihn dazu motiviert, aktiv zu sein. „Ohne Ehrenamtliche würde es vieles nicht geben.“

"Glückliche Gesichter" sind der Lohn der Helfer

Julian Hörburger, der für das Bayerische Rote Kreuz seit zwölf Jahren im Sanitäts- und Katastrophendienst aktiv ist, freut es, „glückliche Gesichter zu sehen, wenn man helfen konnte“. Deswegen setze er sich so gerne ein.

Tetiana Hengeler aus Krugzell engagiert sich seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar bei der Diakonie Kempten für Betroffene der Ukraine-Krise. „Ich muss helfen. Ich muss was machen“, unterstreicht die 38-Jährige, die Kontakt zu vielen in der Ukraine lebenden Menschen hat. Sie unterstützt sowohl Geflüchtete vor Ort, als auch in der Ukraine Zurückgebliebene.

Sicherheitsgefühl ist den Bürgern ein Anliegen

„Ohne Ehrenamt läuft alles nicht“, antwortet Stefan Jonat auf die Frage, warum Ehrenamt so wichtig ist. Der 46-Jährige unterstützt seit dreieinhalb Jahren Polizeibeamte durch sein Engagement bei der Sicherheitswacht. Die Sicherheitswacht geht zum Beispiel in Gebieten auf Streife, in denen sich Bürger mehr Präsenz wünschen und trägt damit zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl bei.

Auch Robert Gast, der bei den Johannitern die Regionalstelle Allgäu leitet, nahm an der Dankesfeier teil. Seit 22 Jahren schon ist er im Rettungs- und Katastrophendienst tätig. Er findet es wichtig, „etwas an die Gesellschaft zurückzugeben“.

Das Ehrenamt mache einfach Freude und sei sehr abwechslungsreich. Außerdem sei spannend, dass der Mensch im Mittelpunkt stehe, sagt Gast. Auch der Aspekt der Nächstenliebe, auf die während der Weihnachtszeit mehr geachtet wird, ist für ihn im Zusammenhang mit ehrenamtlichem Engagement wichtig. Für ihn ist klar: „Ohne Ehrenamt geht nichts!“

