Ehrenamtliche nach Sanierungs-Aktion: Das Freibad Seltmans ist wieder dicht

500 Stunden lang haben Ehrenamtliche Rohre am Freibad Seltmans ausgetauscht. Wohl mit Erfolg: Neue Messungen deuten auf einen geringeren Wasserverlust hin.

07.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Pünktlich zum Wintereinbruch haben die vielen Ehrenamtlichen in Seltmans die Sanierung des Freibad Seltmans für dieses Jahr abgeschlossen. Mit einigem Erfolg, wie es scheint: Etwa 40 Meter maroder Rohre haben sie ausgetauscht, die ersten Messungen zum Wasserverlust stimmen den Vorsitzenden des "Fördervereins Freibad Seltmans" Thomas Dölle zuversichtlich: „Unser erstes Ziel ist erreicht.“

Wie berichtet, stand das traditionsreiche Freibad im Weitnauer Ortsteil Seltmans angesichts massiver Wasserverluste bereits vor dem Aus. Allerdings entwickelten Bürger eine derart engagierte Unterstützung für das Bad, dass die Gemeinde mit dem eigens gegründeten Förderverein eine Vereinbarung traf. Das Bad erhält demnach einen Aufschub, um ein langfristiges Sanierungskonzept zu entwickeln. Voraussetzung: Die Ehrenamtlichen schaffen es noch im Herbst 2022, die Wasserverluste auf ein normales Maß zu senken.

Sanierung Freibad Seltmans (Weitnau): Ehrenamtliche haben 40 Meter Rohre ausgetauscht

Genau das scheint nun gelungen zu sein. Bisherigen Messungen zufolge liegt der Wasserverlust jetzt auf Normalniveau, vergleichbar mit anderen Bädern, sagt Dölle. Um das zu erreichen, haben etwa 30 Ehrenamtliche seit Oktober 500 Arbeitsstunden geleistet. Die Leitungen zwischen Technikraum, kleinen und großen Becken wurden in zwei Metern Tiefe freigelegt und ausgetauscht. Dabei kamen Rohre mit Knicken, Lecks und Rissen zum Vorschein; in einem Fall wies ein Rohr einen Riss von 20 bis 30 Zentimetern auf, sagt Dölle: „Es war statt mit Sand mit Steinen zugedeckt und wurde dadurch beschädigt.“ Verbindungen zwischen Rohren und Becken waren fehlerhaft, eine Ablaufrinne an einem Becken löchrig. An all diesen Punkten lief Chlorwasser in den Untergrund. Zuletzt 50 Kubikmeter pro Tag. Wie berichtet, hatte die Gemeinde die Sommersaison heuer früher beendet, um einer amtlichen Schließung des Bades durch das Landratsamt zuvorzukommen.

Während auf zahlreichen Baustellen derzeit Lieferengpässe die Fortschritte hemmen, hatten die Ehrenamtlichen Glück. Sie konnten zwar nicht mit Vorlauf bestellen: Der konkrete Materialbedarf war erst klar, als alles aufgebaggert war. Doch ein örtlicher Installateur habe sie bei der Beschaffung unterstützt. „Helfer, Material und Bagger waren immer da, wenn sie gebraucht wurden – das hat richtig toll geklappt“, schwärmt Dölle. Und auch das Wetter spielte mit. Lediglich nach Regenfällen habe abgerutschtes Erdreich wieder herausgeschaufelt werden müssen.

Wasserverluste im Freibad Seltmans: Nach Sanierungsaktion des Fördervereins deutlich weniger Chlor im Boden?

Dölle freut sich über die Unterstützung für das Projekt. Neben den ehrenamtlichen Helfern zeigt sich diese in den mittlerweile 400 Mitgliedern des Fördervereins, deren Zahl weiter steige. Zudem gebe es bereits Spenden aus Eigeninitiative.

Trotz der beachtlichen Erfolge ist das Freibad Seltmans jedoch noch nicht endgültig gerettet. „Nach den Bauarbeiten geht es jetzt mit der Planung weiter“, sagt Dölle. Die Folie in den Becken muss getauscht werden, außerdem steht irgendwann der Kauf neuer Technik an. Womöglich bis Anfang 2024 will sich der Verein einen Überblick verschaffen, welche Investitionen nötig sind. Im nächsten Schritt gehe es darum, wie all das finanziert werden kann. „Wir müssen uns im Klaren sein: Das wird finanziell schwierig“, sagt Dölle.

Der Förderverein Freibad Seltmans sucht Ehrenamtliche als Rettungsschwimmer und für die Kasse

Doch auch ganz praktische Dinge geht der Verein aktuell an: „Wir planen gerade die Badaufsicht für den kommenden Sommer.“ Erste Rettungsschwimmer gibt es bereits; weitere sollen ausgebildet werden, derzeit suche man Interessierte. Doch auch etwa für die Kasse werden Ehrenamtliche gesucht.

Neue Homepage des Fördervereins: www.freibadseltmans.de