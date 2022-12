Auch mit 76 Jahren noch zu Rockmusik tanzen

20 Jahre Disco im Kempodium: Anfangs kamen die DJs mit Taschen voller Platten, heute reicht ein Laptop mit Tausenden von Titeln auf der Festplatte.

„Wollen wir es im Kempodium mal mit einer Ehrenamts-Disco versuchen?“, fragte sich Ethelbert Babel vor 20 Jahren. Schnell fanden sich 14 Mitstreiter, darunter drei Discjockeys, die bis heute für die passende Musik sorgen. Robert Sichler kennt den Geschmack seiner Gäste: „Mädels wollen Rock-Musik.“

Der 58-Jährige ist in der Eich aufgewachsen und seit über 40 Jahren an den Plattentellern aktiv: „Früher bin ich mit Taschen voller Singles und Langspielplatten angereist. Heute reicht mir mein Laptop, da sind tausende Titel drauf.“

Die Gäste lassen sich von 80-Jahre-Titeln begeistern

Er weiß genau, welche Songs ziehen: „Die Musik der 80er Jahre geht immer, egal ob ich mit „In Zaire“ oder einem AC/DC-Kracher anfange.“ Sein Publikum ist aber auch bei Musik der 70er und 90er Jahre schnell auf der Tanzfläche.

Dort tummelt sich bei der Jubiläumsdisco auch Sarah aus Sankt Mang: „Ich finde die Musik einfach gut und abwechslungsreich. Hier gibt es Rock, Pop und auch seltene Stücke aus der DDR.“ Die 38-Jährige ist an diesem Abend mit ihrer Mama ins Kempodium gekommen.

Die Fans kommen aus dem ganzen Allgäu nach Kempten

Eine 58-Jährige kommt seit Jahren ins Kempodium in der Eich: „Hier treffe ich immer alte Bekannte. Die kommen aus dem ganzen Allgäu bis aus Oberstdorf und Lindau.“ Zu den Gästen gehört viele Paare: „Es ist einfach schön, einen Platz zum Treffen und Tanzen zu haben.“

Schreinermeister Rainer Betz ist inzwischen 76 Jahre alt und kommt immer gerne an seine alte Wirkungsstätte. Er erinnert sich an die Anfänge: „Wir wollten einen Ort, an dem wir in unserem Alter nach Herzenslust tanzen können.“ Für den Musikrahmen sorgen seit 20 Jahren neben Robert Sichler die beiden DJs Detlev Viehl und Werner Büttner.

„Meist kommen so um die 100 Gäste und die feiern bis in die Morgenstunden“, sagt Viehl. Das Geheimnis für den Erfolg liegt für ihn im ehrenamtlichen Engagement: „Im Kempodium macht jeder Türsteher, hilft an der Bar oder in der Disco.“ Der nächste Termin steht auch schon fest: Samstag, 7. Januar 2023.