Tatsache! Darum muss ein Ei im Allgäu länger kochen als an der Nordsee

Im Allgäu dauert es länger, ein Ei zu kochen als beispielsweise an der Nordsee. Aber warum? Wir haben einen Physik-Professor aus Kempten gefragt.

28.09.2023 | Stand: 11:19 Uhr

Wenn es um's Eier kochen geht, werden die Menschen an Nord- und Ostsee bevorzugt. Nullkommanichts dauert es, und schon können sie ein perfekt gekochtes Ei aus dem Topf nehmen und beim Frühstück genießen. Anders ergeht es beispielsweise den Allgäuern. Während der Norddeutsche bereits vergnüglich die ersten Happen seines Frühstückseis verschlingt, steht der Allgäuer noch verdrossen vor dem Herd und zählt die Sekunden.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine absichtliche Ungleichbehandlung, sondern vielmehr ist das Phänomen physikalisch zu erklären. Und zwar von Physik-Professor Thomas Eimüller. Er lehrt an der Fakultät Maschinenbau der Hochschule Kempten. "Die Ursache für dieses Phänomen liegt im unterschiedlichen Luftdruck", sagt Eimüller. Während an der Nordsee auf null Metern über dem Meeresspiegel Normaldruck herrsche, lasse der Druck mit zunehmender Höhe ab.

Eierkochen dauert in der Höhe länger - Luftdruck lässt mit zunehmender Höhe nach

Eimüller rechnet beispielhaft vor: " Kempten liegt am niedrigsten Punkt bereits 646 Meter über dem Meer. Wenn am Meer der sogenannte Normaldruck von 1013 Hektopascal herrscht, dann sind es in Kempten nur 938 Hektopascal. Auf dem höchsten Punkt Kemptens, auf dem Mariaberg (915 Meter), sind es sogar nur noch 908 Hektopascal." Das lasse sich mit der sogenannten barometrischen Höhenformel berechnen. Hinzu komme jedoch noch, dass auch das Wetter einen Einfluss auf den Luftdruck habe.

Geht es nun darum, Wasser zum Kochen zu bringen, spiele der Luftdruck eine entscheidende Rolle. Denn der Siedepunkt verschiebe sich, wenn das Wasser einem niedrigeren Luftdruck ausgesetzt ist. "Über der Flüssigkeit gibt es dann weniger Wasserdampfteilchen, die auf die Flüssigkeit drücken. Durch den geringeren Gegendruck können die Teilchen in der Flüssigkeit diese schon bei geringerer Temperatur verlassen", erklärt Eimüller. Während Wasser an der Nordseeküste erst bei 100 Grad zu sieden beginne, fange es in Kempten auf 646 Metern bereits bei 97,9 Grad an. Auf dem Mariaberg siede Wasser sogar bereits bei knapp unter 97 Grad.

So viel länger dauert das Eierkochen im Allgäu als an der Nordsee

Um nun sagen zu können, warum das Ei im Allgäu erst später fertig gekocht ist als im flachen Norddeutschland, müsse man wissen, dass das Eiweiß bei Temperaturen zwischen 62 und 65 Grad und das Eigelb zwischen 65 und 70 Grad stockt. Bis die Temperatur allerdings von außen durch die Schichten des Eis bis in das Innere durchdringt, brauche es Zeit. Ist die Außentemperatur wie an der Nordsee mit 100 Grad höher als mit etwa 97 Grad im Allgäu, gehe es dort dementsprechend schneller.

Und zwar genau 62 Sekunden schneller. Eimüller habe dafür eine entsprechende Formel angewandt, die besage, dass die Kochzeit eines Eis alle 100 Höhenmeter um 1,13 Prozent zunehme. Braucht man für ein durchgekochtes Ei auf null Metern über dem Meeresspiegel genau zehn Minuten, dauere es auf dem Mariaberg der Formel zufolge 62 Sekunden länger. Vorausgesetzt, das Ei wird in beiden Fällen bei vier Grad Celsius aus dem Kühlschrank genommen.

"Wenn das Ei nicht im Kühlschrank, sondern der Umgebungstemperatur ausgesetzt war, wird der Unterschied noch deutlicher", sagt der Professor. Denn die Außentemperatur nehme mit zunehmender Höhe ab. Berücksichtige man diesen Aspekt und berechne erneut, wie lange es dauert, ein Ei hart zu kochen - diesmal der Umgebungstemperatur ausgesetzt - komme Eimüller auf einen Zeitunterschied von 135 Sekunden.

Wer das Ei nicht hart kochen möchte, sondern lieber ein weich gekochtes Frühstücksei hat, erfährt hier, wie das am besten gelingt. Aber auch darüber hinaus lassen sich Eier in verschiedenster Weise verarbeiten. Unter anderem werden sie auch für die Zubereitung der originalen Allgäuer Kässpatzen benötigt.