Eigener Sonnenstrom per Photovoltaik: Diese Fallstricke lauern

Wer Strom vom Dach per PV ernten möchte, muss vorher diverse Absprachen treffen. Eine Musterlösung gibt es noch nicht.

24.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Photovoltaik (PV) ist ein Erfolgsmodell. Nicht nur entlang der Autobahnen, sondern auch auf Dächern werden verstärkt große wie kleine Anlagen montiert. Solarenergie erbringe aktuell einen Anteil von 11,9 Prozent an der gesamten Stromerzeugung in Deutschland – so viel wie nie zuvor. Bei einem Fachseminar des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) ging es nun um Details und Lösungsmöglichkeiten.

