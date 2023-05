Ein Blick ins Falkennest: Wie geht’s den Küken in Kempten?

Im Turm der St.-Mang-Kirche in Kempten sind Wanderfalken eingezogen. Über eine Live-Kamera sind sie immer zu sehen. Noch ist unklar, ob der Nachwuchs überlebt.

11.05.2023 | Stand: 11:20 Uhr

In der St.-Mang-Kirche lebt seit Mitte März ein Wanderfalkenpaar. Das erste im Stadtgebiet, sagte Thomas Blodau vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz Kempten-Oberallgäu damals. Mittlerweile ist es in dem kleinen Brutkasten deutlich enger geworden. Das Weibchen hat zwei Jungvögel bekommen. Wie geht es den Küken? Wir haben bei Blodau nachgefragt.

Küken der Wanderfalken lernen in Kempten das Jagen

Die Kemptenerinnen und Kemptener können über eine „Falkencam“ jeden Schritt der Kleinen beobachten. Vom Legen der Eier über das Schlüpfen bis hin zu den ersten Schritten der neuen Mitbewohner werden die Videos im Internet ausführlich kommentiert. Mittlerweile beginnen die beiden Küken, ihr Gefieder zu wechseln. Die weichen, weißen Daunen verschwinden langsam und machen grau-braunen Federn Platz. Wohl Ende Mai werden sie den Nistplatz verlassen, erläutert Blodau. „Sie bleiben noch etwa sechs Wochen im Revier der Eltern und werden versorgt, lernen aber auch schon, selbst Beute zu schlagen.“

Wer die Kemptener Jungfalken überleben?

Der Blick in das Nest zeigt zwei aktive Jungfalken. „Statistisch liegt die Sterblichkeit bei Jungvögeln im ersten Jahr bei 50 Prozent“, erklärt Blodau. „Gut möglich aber auch, dass beide überleben, da sich die beiden bestens entwickeln.“ Die Jungtiere fressen am Tag meist ein bis zwei Vögel. Die Küken bekommen von ihren Eltern Beute, die zum Teil so groß ist wie eine Krähe. „Häufig werden Stadttauben erbeutet“, sagt Blodau.

Auf die Frage, ob die Jungfalken in Kempten bleiben werden, antwortet er, dass sie in ihrem ersten Jahr eine Wanderung machen – daher auch der Name –, die sie bis nach Frankreich oder Großbritannien führen kann. Meist kehren sie dann wieder in die Nähe des Geburtsorts zurück, um mit der Geschlechtsreife im zweiten Lebensjahr ein eigenes Revier zu besetzen. Es kann also durchaus sein, dass in Kempten bald nicht mehr nur ein, sondern vielleicht drei Falkenpaare leben werden.

Info: Die Falkencam im Internet: www.lbv-kempten-oberallgaeu.de/falkencam.html