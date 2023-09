Ein Ende der Bauarbeiten am Berliner Platz in Kempten ist in Sicht

Seit Juli gehören Sperrungen am Berliner Platz in Kempten zum Alltag. Doch ein Ende ist in Sicht. Was gilt und warum Bauarbeiter nachts selten am Werk sind.

01.09.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Seit Ende Juli erneuern Bauarbeiter den Asphalt rund um den Berliner Platz. Sperrungen und Umleitungen sind seither Alltag für viele Autofahrerinnen, Fußgänger und Radfahrer in Kempten. Noch sind die Arbeiten nicht geschafft. Was aktuell gilt, welche Umfahrungen es gibt und ob alles nach Zeitplan läuft – Markus Wiedemann, Chef des städtischen Tiefbauamts, gibt Einblicke.

Welche Straßen am Berliner Platz sind aktuell gesperrt?

Die Arbeiten am Berliner Platz befinden sich aktuell in der vierten und letzten Bauphase. Das heißt: Der Asphalt im südlichen Bereich wird erneuert. Gesperrt sind der Schumacherring sowie der Teil der Kaufbeurer Straße im Süden.

Wer also auf der Kaufbeurer Straße stadteinwärts fährt, kann rechts auf den Adenauerring oder links in Richtung Stephanstraße einbiegen. Diese beiden Straßen verlaufen aktuell einspurig, Abbiegen ist von dort nur in die nördliche Kaufbeurer Straße möglich. Wiedemann sagt: „Direkt am Berliner Platz sind noch die Gewerbebetriebe entlang des Schumacherrings erreichbar.“ Kundinnen und Kunden müssen von dort aus aber wieder zurückfahren, auch für sie ist eine Einfahrt in die Stephanstraße vom Schumacherring aus nicht möglich. Die Straße Beim Keck ist nicht über den Schumacherring befahrbar. „Dieses Gebiet kann ausschließlich über die Behelfszufahrt zur unteren Kaufbeurer Straße erreicht werden.“

Diese Straßen um den Berliner Platz in Kempten sind gesperrt

Wie können Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer die Sperrungen am besten umfahren?

„Zur aktuellen Ferienzeit haben wir zwar weniger Verkehr, aber wegen der Sperrungen läuft mehr davon durch die Innenstadt“, erläutert Tiefbau-Chef Wiedemann. Besonders davon betroffen: Iller-, Kronen- und Salzstraße. Stadtauswärts wird der Verkehr vom Schumacherring auf die Lenzfrieder Straße in Richtung A7 umgeleitet.

Was gilt für Fußgänger und Fahrradfahrerinnen?

Fußgängerinnen und Radfahrer werden über die Kaufbeurer Straße (Nord) und über die Kreuzung bei der Ulmer Straße geleitet. Entlang des Schumacherrings sind Geh- und Radwege nutzbar. Eine sichere Querung ist allerdings erst auf Höhe der Ulrichstraße möglich. Die südliche Kaufbeurer Straße kann am Baustellenbeginn nicht barrierefrei gequert werden.

Noch bis 18. September laufen Bauarbeiten am Berliner Platz in Kempten. Bild: Martina Diemand

Welche Rückmeldungen geben Bürgerinnen und Bürger?

Seit dem Start der Bauarbeiten haben sich laut Wiedemann Bürgerinnen und Bürger gemeldet und etwa Änderungen für Fußgänger und Radfahrer bemängelt. „Wir brauchen Lösungen für alle.“ Ein Beispiel: Während beim Bordstein eine Mindesthöhe von sechs Zentimetern gefordert ist, um ihn für Sehbehinderte passierbar zu machen, stört diese Höhe Radler oft. Für sie gebe es Absenkungen. „So geht eins ums andere.“

"Wir können nur fordern, was leistbar ist": Statt lobt Einsatz der Bauarbeiter

Warum arbeiten Bauarbeiter nachts und am Wochenende kaum?

Mehrfach haben Wiedemann zufolge Menschen bei der Stadt erfragt, warum Bauarbeiter nicht auch nachts oder an Wochenenden im Einsatz sind. Wären die Arbeiten dann nicht schneller beendet? „Das mag sein. Aber wir können nur fordern, was für die Firmen auch leistbar ist“, sagt Markus Wiedemann. Der Berliner Platz sei schließlich nicht die einzig wichtige Baustelle in der Region. Nachtarbeit gab es an dem Kemptener Verkehrsknotenpunkt nur vereinzelt. „Was die Firma Kutter und ihre Mitarbeiter hier abliefern, ist beachtlich. Gerade auch angesichts der Hitze der vergangenen Wochen“, sagt Wiedemann. Auch die Mitarbeitenden der Stadt seien vielfach am Wochenende im Einsatz. Wiedemann sagt: „Mittlerweile haben die meisten Menschen die Notwendigkeit der Maßnahme erkannt und haben Verständnis dafür, dass dies nicht ohne Einschränkungen stattfinden kann.“

Kann der Zeitplan für die Bauarbeiten eingehalten werden?

Am 18. September – nach insgesamt viereinhalb Monaten Baustellenarbeit – soll der Berliner Platz wieder voll befahrbar sein. „Aktuell liegen wir gut im Zeitplan“, sagt Wiedemann. In den nächsten zwei Wochen werde der restliche Asphalt ausgebaut, außerdem erneuern Arbeiterinnen und Arbeiter die Randeinfassungen (Bordsteine, Pflasterzeiler) und Straßeneinläufe. „Anschließend wird asphaltiert und die neue Markierung aufgebracht.“ Nach dem 18. September wird es laut Wiedemann kurzzeitig eine Einschränkung in der Stephanstraße geben: „Da dort noch die Überfahrt über die Mittelinsel zurückgebaut werden muss. Dazu wird jeweils eine Fahrspur gesperrt bleiben.“