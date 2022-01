Ein ganzes Leben lang in der Heimat gearbeitet: Wilfried Rager wird 90

Wilfried Rager, geboren in Kottern, hat die Entwicklung der BSG Allgäu in Kempten geprägt. Als Schüler erlebte er die Nazi-Diktatur. Jetzt wird er 90 Jahre alt.

Seinen 90. Geburtstag feiert am Mittwoch Wilfried Rager. Er kam im Stadtteil Kottern zur Welt, ging in Kempten zur Schule und arbeitete ab 1953 für die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) Allgäu. Nach 20 Jahren als Vorstand ging er 1989 in den Ruhestand.

Rager war Anfang der 1960er-Jahre mit dabei, als aus den Dörfern Drahtzug, Kottern, Neudorf und Schelldorf der Ort Sankt Mang wurde. 1972 erlebte er die Gebietsreform: „So sehr ich es bedauert habe, dass vor 50 Jahren die Gemeinde Sankt Mang mit Kempten vereinigt wurde, so wichtig und richtig war es für die Entwicklung der Stadt.“

Rager: Ehemaliger OB hat den Stadtteilen ihre Identität belassen

Der Senior lobt auch den damaligen Oberbürgermeister Dr. Josef Höß: „Er hat Sankt Mang und St. Lorenz immer fair behandelt und uns mit unseren Vereinen, Feuerwehren, Chören und Musikkapellen ein Stück Identität belassen.“ (Lesen Sie auch: Wie lange steigen die Mieten in Kempten noch? Der Wohnungsmarkt ist wie leergefegt)

Das besondere Selbstbewusstsein der Kotterner erlebte Rager selbst seit seiner Geburt 1932 in der Fabrikstraße. Er war das zweite von fünf Kindern. 1936 zog die Familie in ein BSG-Haus in der Blumenstraße um: „Unsere Kinderzimmer unter dem Dach waren nicht isoliert und wir brauchten im Winter Wärmflaschen im Bett.“

Nazi-Diktatur: Schulgeld zahlen oder Eintritt in die NSDAP

Als Rager in die Oberrealschule kommen sollte, stellte die Schulleitung seinen Vater Ignaz vor die Wahl: Schulgeld zahlen oder Eintritt in die NSDAP. Dies lehnte der Vater dankend ab, genauso wie den Parteieintritt 1941. Stattdessen ging er an die Front. Sein Sohn Wilfried besuchte letztendlich doch die Oberrealschule und erlebte 1945 den Einmarsch der Amerikaner in Kempten und die Besatzungszeit: „Die tägliche Schulspeisung rettete uns das Leben. Es gab Suppen, Mus und andere warme Speisen.“

Nach dem Abitur 1949 machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma A. Ott und begann dann bei der BSG in Schelldorf: „Im Büro hatte ich ein großes Kontenbuch, Schreibmaschine, Rechenmaschine und Telefon. Mein erster Lohn waren 260 Mark.“

Eine Wohnung der BSG Allgäu nach der Hochzeit

1954 heiratete er seine Frau, die aus der Eich stammte: „Mit dem Trauschein erhielten wir eine BSG-Wohnung in der Lindauer Straße. Das Schlafzimmer zahlte der Schwiegervater, das Sofa haben wir selbst gebaut und das Kofferradio haben wir heute noch.“ Ein Jahr später kam die erste von drei Töchtern auf die Welt. 1959 rückte Rager in den Vorstand der Genossenschaft auf, wurde später Verbandsratsvorsitzender beim Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, erhielt die seltene Victor-Aimé-Huber-Plakette und das Bundesverdienstkreuz.

„Bei der Gebietsreform 1972 lebte jeder sechste Sankt Manger in einer BSG-Wohnung“, erinnert sich Rager. Damals sollte im Oberösch eine neue Ortsmitte mit Rathaus entstehen. Doch die Träume des damaligen Bürgermeisters Ludwig Jaud blieben durch die Gebietsreform unerfüllt. Rager gehörte jedoch zu den Initiatoren eines Freundeskreises der ehemaligen Gemeinde Sankt Mang. Hier trafen sich Funktionsträger und wachten darüber, dass das Eigenleben der Vereine erhalten bleibt. 50 Jahre später ist Wilfried Rager mit dem Verlauf seines Lebens restlos zufrieden: „Ich durfte in meiner Heimat arbeiten und mein Leben verbringen.“

