Ein Jahrhundert voller Leben: Dr. Anneliese Helmer aus Kempten feiert 100. Geburtstag

Dr. Anneliese Helmer feiert ihren 100. Geburtstag. Bis sie 80 Jahre alt war, fuhr sie noch Ski. Und die Ärztin weiß, wie man Strümpfe mit einem Haar stopft.

06.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Dr. Anneliese Helmer wurde am Nikolaustag 1922 geboren – in Neuburg an der Donau. Von dort führte sie ihr Weg über Füssen und Lindau nach Kempten. Lange Zeit arbeitete sie als Internistin am Klinikum in der Memminger Straße. Bis sie nach dessen Schließung eine eigene Praxis eröffnete. Mit 70 Jahren ging sie in Rente. Nun feiert sie ihren 100. Geburtstag.

