Ein Konto für den Leichenschmaus - Ein Bestatter aus Kempten und ein Pfarrer aus Durach raten zur Vorsorge

Was, wenn das Geld fürs Begräbnis nicht reicht? Bestatter Alexander Jakob und Pfarrer Gerhard Solbach erklären, warum Angehörige miteinander sprechen sollten.

09.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Dass eine Beerdigung viel Geld kostet, ist den meisten Menschen vermutlich bekannt. Welcher Betrag genau anfällt, dürften jedoch die Wenigsten wissen. Der Trend gehe zur Urnenbestattung, sagt Alexander Jakob vom gleichnamigen Bestattungsinstitut. Nicht nur, aber auch aus finanziellen Gründen. Und auch der Leichenschmaus ist mitunter eine Frage des Geldes. Gerhard Solbach, Pfarrer im Ruhestand aus Durach, sorgt sich, dass diese Tradition verloren geht.

„Ein Konto für den Leichenschmaus“ heißt der Vortrag, den Solbach am 10. November im Seniorenkreis der evangelischen Christuskirche hält. Der 82-Jährige war lange Pfarrer in Merklingen auf der Schwäbischen Alb und wirkte als Klinikseelsorger in Ravensburg.

Pfarrer aus Durach: Menschen wollen Angehörigen nicht zur Last fallen

In einem Buch sei er einst auf den Tagebucheintrag eines Theologieprofessors gestoßen, der darin von der Bestattung eines Kollegen, der Pfarrer war, berichtete. Dieser habe keinen Leichenschmaus gewollt, um niemandem zur Last zu fallen, erzählt Solbach. „Was ist da los, dass jemand 30 Jahre in einer Gemeinde als Pfarrer aktiv ist, aber keinen Leichenschmaus will?", habe sich der Theologe, aber auch er selbst gefragt. Der Professor richtete für seinen eigenen Leichenschmaus daraufhin ein Konto ein.

Solbach sagt, dass Menschen im Hinblick auf ihre Angehörigen oft der Ansicht seien: „Wegen mir braucht ihr diese horrenden Summen nicht ausgeben.“ Zudem lese er immer häufiger in Todesanzeigen: „In aller Stille bestattet.“ Wer sich beispielsweise von einem verstorbenen Nachbarn verabschieden möchte, könne das dann nicht tun.

Abschiede wieder öffentlich machen

Dem Pfarrer im Ruhestand geht es darum, Abschiede von Verstorbenen wieder öffentlich zu machen und das Ritual des Leichenschmauses zu erhalten. Denn dieses ermögliche es den Trauernden, Abschied zu nehmen.

Nur weil dafür keine Vorsorge getroffen werde – etwa in Form eines dafür bestimmten Kontos – dürfe es nicht verloren gehen. „Der Abschied kann auch ein Fest sein“, sagt Solbach und gibt zu Bedenken, wie viel Geld Menschen dagegen bereit seien, etwa für ihre Hochzeit auszugeben.

Bestatter aus Kempten: Mehrheit wählt eine Feuerbestattung

Der Leichenschmaus ist auch Thema in den Gesprächen, die Bestatter Alexander Jakob mit Hinterbliebenen führt. Rechne man diese Kosten mit jenen für Grabstelle, Urne oder Sarg, gegebenenfalls Grabstein, Traueranzeige und Gedenkkärtchen zusammen, könne schnell ein Betrag von mindestens 4000 Euro auf der Rechnung stehen. Etwa 80 Prozent der Angehörigen, die er betreut, würden sich deshalb für eine – im Vergleich zur Erdbestattung günstigere – Feuerbestattung entscheiden. Nur ein Faktor wiege noch schwerer als das Geld: der Aufwand für die Grabpflege.

„Oft steht ja auch ein Schicksalsschlag hinter dem Todesfall, gerade bei jungen Menschen", sagt Jakob. Da sei man auf eine so hohe Ausgabe nicht vorbereitet. „Bei uns kann man daher auch in Raten zahlen, ohne dass wir Zinsen verlangen."

Sozialamt springt ein, wenn das Geld für die Bestattung nicht reicht

Wenn auch das nicht hilft, übernehme das Sozialamt auf Antrag die Kosten. Denn immerhin koste auch noch die günstigste Variante – ein anonymes Urnengrab – etwa 2300 Euro. Angehörige seien gesetzlich verpflichtet, für eine Bestattung aufzukommen, erklärt Jakob. Auch dann, wenn das Erbe nicht angetreten werde. Gebe es keine Hinterbliebenen, finde eine sogenannte Bestattung von Amts wegen statt.

Jakob weiß, dass viele Menschen das Thema scheuen. Er rät aber, mit den Angehörigen darüber zu sprechen, wie man sich seine Beerdigung vorstellt. Festhalten könne man das mit einem Formular, dass sich „Vorsorge zu Lebzeiten“ nennt. Aber auch finanzielle Vorsorgemöglichkeiten gebe es mehrere: eine Sterbeversicherung etwa. „Viele zahlen aber auch Geld bei uns an.“ Und natürlich könne man auch einen Betrag auf der Bank hinterlegen.

